«الكويت الدولية للملاكمة» في مراحلها الحاسمة

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دخلت بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة مراحلها الحاسمة، حيث تستكمل مساء اليوم مواجهات الدور نصف النهائي للبطولة التي تقام على حلبة صالة اتحاد اللعبة بضاحية صباح السالم، فيما يقام الدور النهائي للبطولة مساء غد.وفرضت منتخبات تايلند، وأوزبكستان، وإيران حضورا قويا بتأهل العديد من ملاكميها إلى الدور نصف النهائي، مما يجعلها مرشحة فوق العادة للمنافسة على احتلال المراكز الأولى للبطولة، إلى جانب «أزرق الملاكمة»، بعد تأهل أربعة ملاكمين إلى الدور نصف النهائي، وهم: منصور مبارك (51 كغ)، وطلال المطوع (80 كغ)، وعبدالرحمن العنزي (90 كغ)، وخالد الشمري في وزن فوق الثقيل (+92 كغ)، في3ما غادر تركي العازمي (وزن 57 كغ)، وحسن الفضلي (وزن 63 كغ)، وعلي سعد (وزن 70 كغ) من الأدوار التمهيدية بعد خسارتهم تواليا.

وتشارك في البطولة 20 دولة من قارات آسيا، وأوروبا وأفريقيا، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 26 يوليو الجاري، وتقوم القناة الرياضية الثالثة بنقل جميع النزالات على الهواء مباشرة. من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني للملاكمة فتحي الميساوي أن البطولة شهدت مستويات فنية متقدمة، مما يدلل على نجاحها من الناحية الفنية، مضيفا: «منتخب الكويت قدم أداء فنيا جيدا في مختلف الاوزان، بعد أن تحضر طوال ثلاثة أشهر متصلة للبطولة»، وقال: «الملاكمة رياضة المفاجآت، ولا يمكن توقع نتائجها مسبقا، وتشهد البطولة العديد من أفضل ملاكمي العالم، مما يزيد من صعوبة التكهن بهوية الفائز، ونتمنى التوفيق لأبطال الكويت».

