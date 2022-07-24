«أزرق اليد» يتنافس مع السعودية على «الثالث»

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خسر منتخب كرة اليد للشباب أمام نظيره الياباني 26-28 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة خليفة الرياضية في نصف نهائي البطولة الآسيوية التي تختتم اليوم في البحرين. وفي نصف النهائي الآخر تمكن المنتخب البحريني من الوصول إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على السعودية 31-26. ويلعب اليوم الأزرق أمام السعودية في الـ 04:30 لتحديد المركز الثالث، فيما تلتقي البحرين مع اليابان في الـ 06:30 في المباراة النهائية.

ولم يقدم «شباب اليد» المستوى المأمول في الشوط الأول إذ طغى على أدائه البطء في الجانب الدفاعي ولم يتمكن من مجاراة سرعة لاعبي اليابان في الهجمات المرتدة السريعة، فيما أخفق الهجوم في استغلال الكثير من الهجمات بسبب قوة دفاع الخصم لينتهي الشوط الأول لصالح اليابان 16-12.

وتحسن أداء «شباب اليد» في الشوط الثاني وبدأ في تقليص الفارق من خلال اغلاق مناطقه الدفاعية والتركيز في تنفيذ الهجمات المنظمة ليصل الفارق إلى هدف وحيد قبل نهاية المباراة بلحظات قليلة. وكان بإمكان الأزرق أن يحقق نتيجة أفضل لو أستغل الفرص التي سنحت له في اللحظات الأخيرة من المباراة، إلا أن المنتخب الياباني تمكن من إنهاء اللقاء لصالحه 28-26 ليبلغ المباراة النهائية.

وكان «شباب اليد» ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم (المانيا - اليونان 2023) بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي حيث ينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة في نصف النهائي إلى المونديال العالمي.

ويمني الجهاز الفني للأزرق النفس بتكرار الانتصار على المنتخب السعودي الذي حققه الفريق في المجموعة وتحقيق المركز الثالث في لقاء اليوم. وضمن مباريات تحديد المراكز فازت كوريا الجنوبية على الهند 56-13، فيما تفوقت إيران على باكستان في المباراة الثانية 37-19.

