السرحان: «غرب آسيا للغوص» يؤكد مدى انتشار هذه الرياضة

محلية

حضر رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والانقاذ م. طلال السرحان اجتماع اللجنة التأسيسية لاتحاد غرب آسيا للغوص الذي أقيم في بيروت بالأمس.

وقال السرحان بعد المشاركة في الاجتماع إن هذه الخطوة التي اتخذها اتحاد غرب آسيا تأتي تأكيداً على مدى انتشار رياضة الغوص والإقبال الكبير عليها في المنطقة، لافتا إلى أن إعداد لائحة النظام الأساسيلاتحاد غرب آسيا في المراحل النهائية على أن يتبعه عقد الجمعية العامة التأسيسية للاتحاد والذي سيكون خلال السنة الحالية بعد مصادقة الاتحاد الدولي للغوص على النظام الأساس.

وأكد السرحان على أن تأسيس اتحاد غرب آسيا سيفتح آفاقاً جديدة لمنتخبات الغوص والسباحة بالزعانف الكويتية لتحقيق بطولات ومراكز متقدمة من شأنها تعزيز المستوى الفني لرياضة الغوص في الكويت.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة النادي الكويتي للغوص والإنقاذ الموافقة على إقامة معسكر خارجي لمنتخب الغوص الحر في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 16 حتى 30 سبتمبر المقبل على أن يتبعه في الأول من أكتوبر المشاركة في بطولة العالم للغوص الحر بذات المدينة.

