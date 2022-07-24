الزمالك والأهلي أمام سموحة والجونة

محلية

تشهد الجولة الـ 26 للدوري المصري الممتاز اليوم 3 مباريات مهمة للغاية حيث يستضيف الأهلي منافسه الجونة بستاد السلام بينما يخرج بيراميدز لمواجهة قوية ضد الإسماعيلي على ملعب الأخير ويخوض الزمالك اختبارا صعبا أمام سموحة بستاد القاهرة. ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة وخلفه بيراميدز برصيد 53 نقطة وكلاهما خاض 25 مباراة ثم يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويسعى الزمالك لاستغلال الحالة المعنوية المميزة للاعبيه بعد الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الخميس الماضي لتحقيق انتصار مهم يحافظ به على الصدارة وفارق النقاط مع منافسيه. .وكان سموحة قد فاز على الزمالك في الدور الأول بنتيجة 2/0. ويسعى سموحة لتحقيق الفوز بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني حيث يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

أما الأهلي فيخوض المواجهة وسط حالة من الحزن بسبب خسارة لقب الكأس أمام الزمالك.

ويسعى الأهلي لفتح صفحة جديدة وتحقيق الفوز على الجونة للتمسك بأمل حسم لقب الدوري الذي ذهب الموسم الماضي للزمالك.