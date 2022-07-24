اختتام دورة مدربي السباحة للأولمبياد الخاص

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اختتمت بمركز عبدالله السالم لاعداد القادة الدورة الاساسية لاعداد مدربى الاولمبياد الخاص فى السباحة التى نظمها الاولمبياد بالتعاون مع الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا استعداداً للمشاركة في دورة الالعاب العالمية الـ16 للاولمبياد الخاص «برلين 2023»، وشارك في الدورة التى اقيمت على مدى 5 ايام 30 دارساً ودارسة من مدربى السباحة ومدرسي التربية البدنية.وحاضر في الدورة عمرو الطحاوي نائب المدير الوطنى للاولمبياد الخاص المصري وشاركه المحاضران مصطفى حسونة ورياض العتيبى، فيما اشادت رحاب بورسلي المدير الوطنى للاولمبياد الخاص الكويتي رئيس مجلس ادارة نادي الطموح بالتزام الدارسين بحضور الدورة، وتمنت ان تسهم هذه الدورة فى تطوير وارتقاء رياضة السباحة للاولمبياد الخاص الكويتى التى تستعد لاستحقاق دولى بالمشاركة في دورة الالعاب العالمية.

