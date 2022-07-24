مُروِّضة الكوبرا

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«أنا لا أخشى الثعابين» هذا ما قالته الفتاة السعودية سهى الزهراني، بعد سؤالها عن سر حرصها على السفر من أجل لقاء أحد مروضي الأفاعي بالمنطقة، لتحظى بفرصة التعامل مع «الكوبرا العربية» بعد أن كانت تتنقل في عالم الطيور والقطط والحيوانات الأليفة ذات المعشر اللطيف.

وقالت في حديثها لـ«العربية.

نت»: «قد يستغرب الكثيرون من كوني امرأة ولا أخشى هذا النوع من الزواحف الخطرة، فالثعابين وكحال أي من الحيوانات المفترسة، لا تقتصر تربيتها على الرجال فقط، رغم أني لا اُشجع مثل هذه الهوايات، نظراً لما تحفها من مخاطر يصعب التنبؤ بها، خاصة إذا ما عرفنا أن سم «الكوبرا العربية» وحده كفيل بتدمير الجهاز العصبي، وإصابة الشخص بالشلل التام».