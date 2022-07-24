عودة «كوميك - كون»

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يعود مهرجان كوميك - كون إلى سان دييغو هذا الأسبوع، حيث ستقدَّم مسلسلات جديدة من عالم «غايم أوف ثرونز» و«لورد أوف ذي رينغز» أمام الآلاف من المعجبين الذين سيرتدون أزياء من وحي أبطالهم المفضلين، في أشهر تجمع لمحبي أعمال الثقافة الشعبية في العالم.

وتعرض شركة «ديزني» مقتطفات من أفلامها ومسلسلاتها المرتقبة عن أبطال مارفل كوميكس الخارقين أمام محبّي هذه الشخصيات في الملتقى الكبير الذي عُلّق تنظيمه على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب الجائحة.

ويقول المسؤول عن التواصل في كوميك - كون ديفيد غلانزر «أعتقد أن الحدث هذه السنة سيكون مشابهاً لملتقى عام 2019»، مع أنّ المدعوين الذين سيحضرون متنكرين بأزياء الهوبيت أو التنانين أو الأميرات سيُطلب منهم وضع كمامات.

ويضيف «لقد تجاوزنا الفترة الماضية، ونعود حالياً. ربما سنبكي من الفرح.. فانعقاد الحدث هذه السنة مؤثر جدا».