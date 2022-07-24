السياسيون أطول عمراً من الشعوب

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يميل رجال السياسة حول العالم دائماً إلى العيش لعمر أطول من أعمار عامة الشعب، ما يعكس معه اتساع الفجوة الصحية بين هذه النخب وبين «الأشخاص العاديين»، وفق دراسة جديدة أجرتها جامعة «أكسفورد».

وتقول الدراسة إنه في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كان رجال السياسة في غالبية البلاد التي شملتها الدراسة أقرب إلى أن تتساوى معدلات الوفيات الخاصة بهم مع معدلات وفيات عموم السكان.

لكن خلال القرن العشرين، زادت الفروقات في معدلات الوفيات زيادة كبيرة في كل البلاد. يعني هذا أن «ميزة البقاء على قيد الحياة» لدى الساسة، التي يتميزون بها عن عموم السكان، وصلت اليوم إلى أعلى درجاتها على مدى 150 عاماً ماضية. تأتي هذه النتائج من دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد أخيراً تشكلت آراء الباحثين بعد فحص بيانات أكثر من 57500 رجل سياسة من 11 بلداً، تضمنت أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلاندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتوصل الفريق البحثي إلى معلومات لجميع البلاد بين عامي 1945 و2014، لكن التحليل الشامل تضمن ساسة في بعض البلاد التي كان لديها توثيق موسع بين عامي 1816 و2017. في الوقت الحالي، تتباين فجوات متوسط العمر المتوقع بين ثلاث سنوات في سويسرا وسبع سنوات في الولايات المتحدة. إذ أن أي شخص عادي من عموم الشعب في إيطاليا تزيد احتمالية وفاته خلال السنة القادمة بـ2.2 ضعف، مقارنة بأي سياسي من نفس الفئة العمرية والنوع الاجتماعي. وفي نيوزيلاندا، يصل هذا الرقم إلى 1.2 ضعف. w