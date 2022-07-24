مسابقة لأجمل برقع للصقور في أبوظبي

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق مُسابقة فريدة من نوعها للمرّة الأولى في تاريخه تهدف إلى اختيار أجمل وأفضل برقع للصقور بما يسهم في دعم وتشجيع الحرفيين والمُبدعين وشركات صناعة أدوات ومُعدّات الصقارة.

وتُقام الدورة القادمة الـ19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022» خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادِمَين.

ويُعتبر البرقع أداة حيوية في تدريب الصقور على الصيد، فلا بدّ من التأكد بدقة من المقاس المُريح للصقر.

وهو غطاء يضعه الصقار على رأس الصقر بأكمله ليمنعه عن الرؤية، وبه فتحة صغيرة يخرج منها منقاره، ويُصنع عادة من الجلد اللين وقد يتخذ أشكالاً وألواناً مختلفة.