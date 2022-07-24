loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مسابقة لأجمل برقع للصقور في أبوظبي


أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق مُسابقة فريدة من نوعها للمرّة الأولى في تاريخه تهدف إلى اختيار أجمل وأفضل برقع للصقور بما يسهم في دعم وتشجيع الحرفيين والمُبدعين وشركات صناعة أدوات ومُعدّات الصقارة.
وتُقام الدورة القادمة الـ19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022» خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادِمَين.
ويُعتبر البرقع أداة حيوية في تدريب الصقور على الصيد، فلا بدّ من التأكد بدقة من المقاس المُريح للصقر.
وهو غطاء يضعه الصقار على رأس الصقر بأكمله ليمنعه عن الرؤية، وبه فتحة صغيرة يخرج منها منقاره، ويُصنع عادة من الجلد اللين وقد يتخذ أشكالاً وألواناً مختلفة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة