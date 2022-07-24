اطمئنوا الكويت بخير والقادم أفضل!

الاخيرة

من متابعة ما يحدث ومما تجمّع لديّ من معلومات مؤكدة تثبت دون أدنى شك أن الكويت بخير والقيادة السياسية القائمة مؤمنة بحتمية التطور وضرورة الإصلاح وحريصة على الأمانة المحاسبة عليها من رب العباد وعلى سمعتها ومكانتها في التاريخ «The Legacy» وألاّ عودة لممارسات ضايقت الناس وسمحت بتفشي الفساد، وهو نهج ما قدَّمه مسؤول عبر التاريخ، إلا فلح عمله وحفظ بلده وكتب اسمه بأحرف من نور.

***

مما هو قادم على الطريق بغض النظر عن الضباب الكثيف من الإشاعات وضعف المعلومات، أمور تسرُّ وتُفرح، ومع الكويت بالسابق كان الإنجاز الذي قارب الإعجاز هو كمّ المشكلات والأزمات والانسدادات وكمّ الكوارث والنكبات وضعف الخدمات وتفشي التجاوزات وتجارة الإقامات وتعيين غير الأكفاء في المناصب القيادية بالدولة الذي شهدناه وعشناه، لذا فالحلول لا تحتاج إلى معجزات تتنزل من السماء بل نية صادقة في الإصلاح وحتمية تغيير المسار وهي -الحمد لله- موجودة وحزمة قرارات قائمة وقادمة ستسرّ كل محب للكويت وتغيظ كل معادٍ لها... بالداخل والخارج.

***

آخر محطة:

الكويت مازالت بلداً صغير المساحة قليل السكان وافر الثروات لا يعاني كبعض الدول الأخرى من قلة الموارد والمساحات الشاسعة والاكتظاظ السكاني، ولا من الظواهر الطبيعية المدمرة كالزلازل والبراكين والأعاصير ومشكلات الجفاف بل كانت مشكلاتنا في الأغلب بسبب رفض قيم وفكر الإصلاح والتطور، وأهمية وضع الأكفاء الأمناء الأذكياء من أصحاب الرؤى في الأماكن القيادية، وحصد خيرات أعمالهم كما هو الحاصل لدى الأشقاء في الخليج، إضافة إلى عدم الاستعانة بأفضل العقول والخبرات المحلية والدولية للإحاطة بالمسؤولين أو الاهتمام بالسمعة التاريخية وكل تلك هي أمور أصبحت من الماضي، لقد بدأ بزوغ مستقبل مشرق تظهر أشعة شمسه بالأفق فـ... تفاءلوا!