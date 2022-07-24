.. القادم أجمل

الأولى

رسمت مصادر مطلعة خارطة طريق للمرحلة القادمة والتي حدد لها موعد انطلاق بعد اجراءات الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الأم كما اسمتها المصادر. المصادر المطلعة على الترتيبات المستقبلية اكدت اننا مقبلون على عهد لا يقبل القسمة الا على النزاهة والانجاز كاشفا ان هذا العنوان سيكون عنوانا لبرنامج حكومي حازم لن يكون له مثيل عن البرامج السابقة والتي كانت في غالبيتها انشائية ومكررة.



واشارت المصادر إلى ان ملامح هذا العهد كانت واضحة في بعض القرارات التي صدرت الاسبوعين الماضيين وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد وشل اذرعه التي وصلت الى الأجهزة الحكومية عبر تعيينات لغير الأكفاء وغير المتعاونين مع الأجهزة الرقابية.

ولفتت المصادر الى ان اولى هذه الخطوات ستكون بتقليص الأجهزة الرقابية ودمجها في كيان واحد مؤكدا ان البعض استغل تنوعها وتعددها في تعطيل محاولات محاربة الفساد حتى ان تقريرا واحدا من كل جهة يستلزم اصداره مدة تتجاوز الاربعة اشهر وما ان ينتهي حتى يتحول الى جهة اخرى لفحصه والتدقيق عليه ليأخذ تقريرها مدة اطول.



وشددت المصادر على ان زمن احالة قضية الفساد الى النيابة العامة عبر ورقة واحدة دون الدلائل والاثباتات سيكون في عداد الماضي خاصة وان اغلب هذه القضايا بات مصيرها الحفظ او الأحكام المخففة مؤكدة ان ملفات الفساد سيكون عليها رقابة في كيفية تلقيها والتحقيق بها وحتى الاحالة للجهات القضائية.

وأكدت المصادر ان التوجه العام يشير الى فتح مكتب لهيئة مكافحة الفساد في كل وزارة او جهة حكومية على غرار مكاتب ديوان المحاسبة وسيكون للعاملين فيها الحق بالاطلاع على اي ممارسة او مناقصة او مشروع او حتى معاملات تثير حولها الشبهات مع منحهم احقية المداهمة لأي ادارة في الجهة ومراجعة ملفاتها والبحث في تعاملاتها وبصورة مفاجئة دون سابق ترتيب.



وحول مصير ملفات الفساد السابقة قالت المصادر: لن يكون هناك عائق امام اعادة فتحها والبحث بها وتجديد بلاغات الاحالة للنيابة العامة خاصة وان المادة 54 من قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد نصت صراحة على انه لاتسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد كما لاتسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.

وحول مصير تسكين الوظائف القيادية الشاغرة في الجهات الحكومية قالت المصادر: سيترك امرها لحكومة ما بعد الانتخابات لتمكين الوزراء من العمل وفق خارطة الطريق المرسومة دون اي عراقيل مع مراجعة آليات التخلص من القيادات غير المنجزة.