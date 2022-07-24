الكويت على موعد مع الأمطار

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أعلن خبير الارصاد الجوية فهد العتيبي ان الكويت ستشهد في عطلة نهاية الاسبوع المقبل امطارا على غير العادة في مثل هذه الفترة من العام.

من جهته قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن منطقة شمال الخليج العربي ومنطقة وسط شبه الجزيرة العربية دخلت الفترة الفلكية المعروفة بشدة حرارتها وهي فترة الباحورة لافتا الى أنها من اشد الفترات الفلكية في المنطقة لشدة حرارتها،

إذ إن درجة الحرارة في فترات الظهيرة تتجاوز 47 درجة مئوية وسوف تبقى الحرارة في معدلاتها العالية حتى فترة دلوق السهيل في يوم 24 أغسطس ثم تبدأ الحرارة في الانخفاض شيئا فشيئاً.