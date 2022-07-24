إحالة قياديين في «الزراعة» إلى النيابة

الأولى

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين الى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة الاضرار العمدي بالأموال العامة وتسهيل الاستيلاء.



وذكرت (نزاهة) في بيان صحافي امس أن تلك التهم منصوص عليها في المادتين (9/10) من القانون (رقم 1 لسنة 1993) بشأن حماية الأموال العامة وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين (رقم 257/259) من القانون (رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء).

وأوضحت أن الإحالة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون (رقم 2 لسنة 2016) بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.



وأكدت (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها مثمنة دور المبلغين بممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشددت على التزامها في الوقت ذاته على توفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.