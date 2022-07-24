روسيا تقصف ميناء أوديسا.. وأشباح المجاعة تحوم مجدداً

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عواصم- الوكالات: عادت اشباح نقص الخبز والمجاعة لتحوم حول بعض بلدان العالم بعد ساعات فقط من توقيع موسكو وكييف على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر الأسود لاستئناف صادرات الحبوب اذ اعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية أصابت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا وهو ما اثار موجة استنكار وتنديد دولية.

واعتبرت أوكرانيا أن روسيا وجهت «صفعة» إلى الأمم المتحدة وتركيا بعد الهجوم على ميناء أوديسا. وكتبت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا على تلغرام ان ميناء أوديسا التجاري تعرض لهجوم روسي بصواريخ طراز كاليبر، واضافت «أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء».

ووقعت روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول، اتفاقا بدعم من الأمم المتحدة، يسمح بإعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لتصدير الحبوب. ومنذ اندلاع الأزمة في شهر فبراير من العام الحالي، تكدست ملايين الأطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية لعدم إمكانية تصديرها بسبب النزاعات العسكرية، ما تسبب في نقص عالمي في السلع الأساسية ترتب عليه ارتفاع الأسعار. وتعد كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الغذاء في العالم.

وتعتبر صفقة إعادة تصدير الحبوب بين موسكو وكييف، هي الأولى بين الدولتين منذ اندلاع الأزمة.

وعلى الفور أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الهجمات الصاروخية على ميناء أوديسا. وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة: «إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أفيد عنها على ميناء أوديسا الأوكراني».

وأضاف البيان أنه «لا بد من التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا».

من جانبه، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر «ضرب هدف مهم لتصدير الحبوب بعد يوم واحد من توقيع اتفاق إسطنبول أمر مستهجن ويبرهن مرة أخرى على ازدراء روسيا الكامل بالقانون والالتزامات الدولية».