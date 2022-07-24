العراق يخطط لاجتماع بين وزيري خارجية السعودية وإيران

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بغداد - الوكالات: كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، امس ان الاجتماع المقبل بين المملكة العربية السعودية وايران سيعقد في بغداد بشكل علني، على مستوى وزراء الخارجية فيما قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان الكويت والامارات بصدد اعادة سفيريهما الى طهران.

وفي تصريحات اوردتها شبكة «رووداو» الكردية قال وزير الخارجية العراقي: ان السعودية طلبت من العراق استضافة لقاء يجمع وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان في بغداد.

وأضاف حسين «سنحدد موعدا للقاء علني بين وزيري خارجية البلدين في بغداد»، مشيرا الى ان «الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية».

وتأتي تصريحات فؤاد حسين بعد يوم واحد من تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الايراني وقال فيها ان بلاده تبلغت بموافقة السعودية على انتقال الحوار الهادف الى اعادة العلاقات المقطوعة منذ اعوام من المستوى الأمني الى السياسي.

وأضاف في حوار مع التلفزيون الرسمي ان طهران تلقت الأسبوع الماضي رسالة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين «بأن الجانب السعودي مستعد لنقل المباحثات الى المستوى السياسي والعلني، ونحن ابدينا استعدادنا لدخول المباحثات المرحلة السياسية». وبدأت جلسات الحوار بين البلدين في ابريل 2021 بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالجانبين.

من جهة ثانية قال عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الايراني: ان الامارات والكويت تعتزمان اعادة سفيريهما الى طهران في المستقبل القريب، بحسب ما نقلت وكالة «مهر» الايرانية للأنباء. وكان انور قرقاش مستشار الشؤون الدبلوماسية لرئيس الامارات، قال منتصف الشهر الحالي، ان ابوظبي «بصدد ارسال سفير الى طهران، وتريد اعادة بناء العلاقات».