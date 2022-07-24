البلدية: لجنة لتوحيد بيانات ومستندات العقارات

الأولى

أعلنت البلدية عن تشكيل لجنة لتوحيد بيانات العقارات بالوثائق والمخططات المساحية. وقالت مدير عام البلدية بالإنابة نادية الشريدة: ان البلدية تعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية من اجل خدمة المواطنين، وتسريع انجاز معاملاتهم ومنها الخاصة في العقارات التي يتطلب انجازها توحيد بياناتها ما بين البلدية وادارة التسجيل العقاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأفادت أن اللجنة ‏برئاسة رئيس قطاع المساحة ومديرين عن إدارات تحديد الملكية والتدقيق والمتابعة الهندسية بالإضافة الى مشاركين من إدارتي التنظيم والقانونية لبحث البيانات الخاصة بالعقارات وبالوثائق الشرعية والمخططات المساحية عما هو مستغل من ملاك العقارات على ارض الواقع واخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوحيد مستنداتها وبياناتها.

وأشارت إلى ان اللجنة ستقوم ايضا ببحث ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من ملاك العقارات بشأن اختلاف بيانات عقاراتهم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالبلدية وخارجها من اجل ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تصادف التنفيذ.