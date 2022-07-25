الإثنين 25 يوليه 2022 ,26 ذو الحجة 1443
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سمو ولي العهد استقبل الغانم
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
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