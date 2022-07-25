«الصحة» وزَّعت بطاقات «عافية 3»

وطن النهار

أعلن مدير ادارة التأمين الصحي بوزارة الصحة د. أحمد الحسيني أمس عن توزيع بطاقات عافية (3) على المواطنين المتقاعدين بدءا من يوم الاحد ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وقال الحسيني في تصريح صحافي إن توزيع البطاقات للمتقاعدين سيتم عبر 44 مركزا صحيا في مختلف مناطق البلاد وذلك في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 7 صباحا الى الساعة 2 ظهرا، مبينا أنه سيتم التحقق من بيانات المتقاعد عن طريق البطاقة المدنية الاصلية.



وأضاف أنه يجب ابراز البطاقة المدنية الاصلية للمتقاعد أو من ينوب عنه أو توكيل رسمي سارٍ لمن ينوب عنه في حال استلام بطاقة عافية بدلا من المتقاعد.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في سبتمبر 2016 مشروع التأمين الصحي (عافية) للمتقاعدين الكويتيين المسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية للاستفادة من خدمات البطاقة الصحية في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية وعيادات الاسنان والصيدليات. ووزعت الوزارة في يوليو 2019 بطاقات عافية (2) للعقد الجديد.