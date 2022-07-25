«الطرق»: اتخاذ الإجراءات حيال منهول «الصديق» و«الزهراء»

وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، امس الأحد، اتخاذها جميع الاجراءات اللازمة بشأن إصلاح المنهول الواقع بين ضاحيتي الصديق والزهراء.

وذكرت «الهيئة»، في تغريدة بثتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه جارٍ التحقق من المتسبب في هذا الضرر واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية لمحاسبته.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله، يشكو فيه مواطن تعرض «تاير» سيارته للتلف، بسبب مروره فوق منهول مكشوف، في المنطقة المشار إليها آنفاً.

على صعيد آخر، قالت «الهيئة»، إنه نتيجة للكسر الذي حدث في أحد خطوط المياه العذبة في منطقة خيطان ق1، ش 147، فإنه بعد التحقق تبين أن هذا الحادث ناتج من قبل أحد مقاولى أصحاب القسائم.

وبينت أن مقاول العقد يقوم حالياً بإصلاح الكسر رغم عدم مسؤوليته عن ذلك، مستدركة بأنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال اليوم.

