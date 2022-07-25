رفع 27 عربة متنقلة وتحرير 54 مخالفة في «العاصمة»

وطن النهار

قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية العاصمة مشعل العازمي أن الإدارة نفذت جولة ميدانية في منطقة الأبراج والأماكن المحيطة بها، لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق فيما يتعلق في أماكن العربات المتنقلة، والتأكد من تراخيصها والتزام أصحابها في المواقع التي تم تخصيصها لها.

وأوضح العازمي أن الجولة اسفرت عن رفع 12 عربة متنقلة لم يلتزم أصحابها في المواقع المخصصة لهم وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية فضلا عن تحرير 7 مخالفات إشغال طريق و توجيه بعض التنبيهات.

أشار إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها خلال الشهر الحالي من قبل مفتشي مراقبة إشغالات الطرق، أسفرت عن رفع 15 عربه متنقلة وتحرير 47 مخالفة وتوجيه 65 إنذارا.

وأكد أن مفتشي مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين في المحافظة سيواصلون جولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانب اخر، اوضح مدير ادارة التراخيص الهندسية م. جهاد الفريح من خلال احصائية ان الادارة قامت بالتعامل واصدار 805 رخصة لمحال الى جانب اصدار 393 رخصة بناء على النظام الالكتروني الجديد.

