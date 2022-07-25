«القوى العاملة»: دعم حديثي التخرج

وطن النهار

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لحضور الجلسة الارشادية «نحو مستقبل وظيفي مميز» بعد غدٍ موضحة ان الجلسة تستهدف حديثي التخرج والمقبلين على التوظيف.

واكدت ضرورة معرفة المهارات الاساسية الخاصة بتعزيز قدرات الفرد عند الانخراط في سوق العمل، مشددة على اهمية معرفة الاسرار لاجتياز المقابلة الوظيفية للمشاركين والمهارات الاساسية للتوظيف. من جانب اخر، اكدت الهيئة على الاشخاص الراغبين بتقديم طلباتهم للحصول على المعلومات طبقا لاحكام القانون واللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة، التوجه الى مقرر اللجنة قسم امانة سر مجلس ادارة الهيئة في المبنى الرئيس للقوى العاملة. الى ذلك، جددت الهيئة تأكيدها على اصحاب العمل بضرورة التقيد والالتزام بتطبيق قرار حظر تشغيل العمالة الوافدة في اماكن العمل المكشوفة خلال اوقات الظهيرة من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الرابعة مساء خلال الفترة الممتدة من اول يونيو وحتى نهاية اغسطس.

