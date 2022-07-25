«المعلمين»: لا أعذار في المرحلة الجديدة

وطن النهار

أعرب رئيس جمعية المعلمين، حمد الهولي، عن الأمل في أن تسهم الخطة التي اعتمدها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د .علي المضف، بإنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد على الوجه الأكمل.

وقال الهولي في تصريح صحافي، إن مهام ومسؤوليات القطاعات المعنية التي شملتها الخطة باتت واضحة، وإن الأعمال والمهام المنوطة بها تلامس الاحتياجات الفعلية من أجل تجاوز العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة للبدء بعام دراسي خال من المعوقات والمنغصات.

وأوضح أن الإدارات المدرسية وأهل الميدان عانوا خلال الأعوام الماضية من أعمال الصيانة والبناء والعمالة والنقليات، إضافة إلى تأخر تسكين الوظائف الإشرافية، لافتاً إلى أهمية سد أوجه النقص من الهيئتين التعليمية والإدارية والانتهاء من الكتب المدرسية والشؤون المالية ومخصصات الصندوق المالي.

وذكر أن الإدارات المدرسية وأهل الميدان بشكل عام يتطلعون إلى أن يبدأ العام الدراسي الجديد وقد استكملت كل الاستعدادات وأن يكون مستقرا في خططه وواضحا في مساره، وأنه «لا أعذار يمكن تقبلها في حالة وجود أي نقص أو عقبات في ظل المرحلة الجديدة».

وأكد الهولي أن الجمعية تقدمت بعدد من المشاريع أبرزها رخصة المعلم وذلك خلال مشاركاتها في اجتماعات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بما يسهم في الارتقاء وتطوير التعليم والمنظومة التربوية بدءا من المعلمين ومرورا بالمناهج وانتهاء بالطالب الذي يعتبر الركيزة الأساسية في رؤية البلاد التنموية (كويت جديدة 2035).

وأضاف: كما تقدمنا بتعديل المراسيم الأميرية الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم ونقل صلاحيتهما بشكل مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء إلى جانب المطالبة بتعديل وإعداد المنهج الوطني والتحقيق من ملائمة المناهج الدراسية لمتطلبات التعليم وأهدافه وفلسفته الحديثة لضمان حوكمة وجودة المنظومة التعليمية وتعديل نظام تقويم القياس ليلائم المخرجات التعليمية بالإضافة إلى زيادة صلاحيات الإدارات المدرسية.

