وفاة آسيوية وإنقاذ آخرين في حريق منزل بالفروانية

وطن النهار

اسفر حريق اندلع في أحد المنازل في منطقة الفروانية عن وفاة وافد اسيوي الجنسية، وتمكن رجال الاطفاء من تحرير عدد من الاشخاص تم احتجازهم بسبب النيران، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغاً الى ادارة العمليات المركزية يفيد بوجود حريق في بيت عربي في منطقة الفروانية وعلى اثره تم توجه مراكز اطفاء الفروانية وجليب الشيوخ الى موقع الحادث وعند وصول فرق الاطفاء تبين ان الحريق في منزل عربي للعزاب والحريق تحديداً في غرفة في الدور الثاني وهناك أشخاص محتجزون، وعلى الفور باشرت الفرق بعملية الانقاذ وإخراج المحتجزين ومكافحة الحريق، حيث نتج عن الحادث وفاة وافد من الجنسية الآسيوية تم تسليمه للجهات المختصة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

