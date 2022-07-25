الإدارة علم وفن

آراء

تستند الإدارة على مجموعة من القوانين والقواعد التي يجب تطبيقها بهدف تحقيق الأهداف المنشودة باستخدام الأساليب العلمية لتحليل ومتابعة الأعمال الإدارية، عن طريق مسؤولين يتمتعون بمهارات إدارية متطورة ومواهب شخصية لتنفيذ المهام المطلوبة، والتعامل مع جميع الموارد المتاحة وخصوصاً البشرية منها تعاملاً حسناً وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوة.

تعتبر الإدارة علماً وفناً معاً؛ فالمسؤول يجب أن يتمتع بالخبرة العلمية من خلال الاطلاع على المراجع والمهارات الإدارية، بالإضافة إلى الخبرة العملية عن طريق تطبيق تلك المهارات في مجالات العمل اليومية للاستفادة من جميع الموارد البشرية والمالية والإمكانيات المتاحة بأسلوب إداري علمي حديث يُسهم في الحفاظ على الوقت والمال والجهد، وصولاً إلى تحقيق النتائج والأهداف المرجوّة.

إن من أهم الوسائل لتطوير المهارات الإدارية لدى المسؤول هو التعلّم أثناء العمل الميداني والملاحظة عن طريق الرؤية، والتعلم من ذوي الخبرة. كما أن حضور المحاضرات والمؤتمرات والندوات المرتبطة بتطوير المهارات الإدارية بالإضافة إلى الاطلاع على المقالات التي تتضمن المهارات الإنسانية على اختلافها، والمهارات التقنيّة، والمعرفة والخبرة، والقدرة على تحفيز الموظفين والتفاعل معهم بشكل إيجابي، والمهارات الفكرية التي تُعنى بتطوير الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع.

أخيراً وليس آخراً؛ على المسؤول الذي يرغب في النجاح في مهمته أن يكتسب المعرفة العلمية بالإضافة إلى فن تطبيق تلك المعرفة، فالإدارة مزيج بين العلم والفن؛ وترتكز على بناء علاقات شخصية وطيدة مع الموظفين لتحفيزهم وتشجيعهم لتحقيق الأهداف المنشودة.

والله ولي التوفيق

