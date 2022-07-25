هيئة ريادة الأعمال ومستقبل البلد

آراء

ألتقي بحكم عملي مع شباب كثيرين يملكون الطموح والإمكانات وتتلخص رؤيتهم بإنشاء كيانات وطنية صغيرة ومتوسطة تكبر مع الوقت لتصل إلى العالمية، وكم هي الشواهد لشركات وطنية ريادية في مجالات متفاوتة أثبتت قدرتها على المنافسة والنجاح والإبداع، وعلى الكفة الثانية نجد الكثير من الشركات الوطنية والتي أسسها شاب كويتي مبدع ما زالت تواجه التحديات في مراحل من رحلتها وتحتاج دعما حقيقيا من كل الجهات وكمْ يسعدني بين الحين والآخر أن أسمع عن شركة كويتية منها التي تقدم المنتجات ومنها الخدمات حتى وإن كانت هناك شركات طموحة تسعى للدخول في المجال الصناعي، شركات أنشأها شباب الوطن وتسعى لتلبية طموح الوطن لكنهم يحتاجون إلى المساندة.

من خلال هذا المنبر أقدم رسالة أريد أن يأخذها كل مسؤول بصورة جادة، عزيزي المسؤول إن الشركات الوطنية الواعدة تصدم من أسلوبكم في التعامل معهم والذي يصل وكأنكم تقومون بمحاربتهم بدل المساندة من قبلكم أو من قبل فرقكم، إن الأنظمة والآليات الموجودة حاليا تحول دون الانطلاق والإبداع، فالشاب يواجه التحدي من بداية توثيق الفكرة ومن بعده التحدي الأكبر عند إنشاء شركة والمعاملات المعقدة ومن بعده توظيف العمالة والتكاليف الباهظة حتى يتحول حلمهم إلى كابوس يشتت الجهود ويزرع الإحباط في عجلة التقدم عندهم، يا أيها المسؤول لماذا تهمش شركاتنا الوطنية؟ ولماذا تفضل غيرها؟ وان كانوا يملكون الإمكانات وكل ما يحتاجونه هو الفرصة لإثبات قدراتهم.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

إن كانت «رؤية الكويت الجديدة» تسعى لإعطاء الفرصة للشباب بهدف المساهمة في تطوير البلد فهناك إهمال إداري يعمل على صعوبة تحقيق هذا العنصر من الرؤية، فالمسؤول إن لم يُجبر على إعطاء الشباب وشركاتهم الوطنية الفرصة فلن يهتم لذلك، وإن لم تصنع تحت هذه الرؤية مؤشرات للأداء الرئيسية KPI حيث يكون أحد بنودها بندا يجبر هذا المسؤول على دعم الشركات الوطنية وإحلالها مع الوقت مكان الشركات الأجنبية في المشاريع الرئيسة في البلد.

على مستوى البلد نحتاج «هيئة ريادة الأعمال» تدعم الشاب المبادر والشركات الوطنية، هيئة تقوم بدور الجهاز الرقابي تشرف على الشباب المبادر وشركاتهم ومساندتهم للوصول إلى مستوى الطموح، هيئة تصنع بيئة محفزة ومع الوقت ستتحول الكويت من بلد استهلاكي إلى بلد منتج وإعطاء الفرص في مشاريع رئيسة منها الصناعات البتروكيميائية ونركز في الاستفادة الامثل من النفط ونقوم بفتح أبواب هذه الصناعات وبدل أن نبيع النفط خاما دعونا نحول هذا النفط إلى منتجات تضاعف أرباحنا وتفتح أبواب العمل لشبابنا، ومشاريع تكنولوجية أخرى في قطاعات مهمة تجعلنا مركزا للإبداع، ولعلنا بالقريب العاجل نرى منتجاتنا المتميزة في دول العالم مختوم عليها «صنع في الكويت».

