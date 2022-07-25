آراء

بينما كنت أتجول في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف المنصات، أقرأ وأستمع وأرى ما يدور في أذهان أبناء وطني العزيز، تلمست آراء متفاوتة وأخرى متباينة، البعض يعيش حالة السخط السرمدية على ما آلت اليه ديموقراطيتنا التي لطالما تغنينا بها، فالبعض وقع ضحية لصراع ما بين مؤيد ومعارض لمواقف حصلت مؤخراً بين أقطاب السياسة المتناحرة، مناكفات حادة ومشاجرات حامية وسجال قاس وسباب غير مسبوق، الكل ينتصر لانتماءاته وأيديولوجياته.

ولأن «حليمة لم تتخلص من عادتها القديمة» كما قيل سابقاً، وجدت نفسي أنقاد لأعود إلى سابق عهدي وعادتي التي لا تنفك عن محاصرة عقلي من اسئلة واستفهامات لا أجوبة لها اعتدت ان اشارك من حولي بها علني أجد ضالتي ليسكن قليلا روعى ويهدأ قلقي اللامتناهي.

فكرت كما يفكر الكثيرون وأبحرت مع المسافرين أمخر عباب الامواج فما يلوح في ذهني بات يطاردني فوجدت ذاتي تسأل بعمق:

>ماذا لو عاد مرزوق الغانم رئيساً؟

الرواية مختلفة البتة مؤخراً، فلا تدخل للحكومة وهل سيقبل بعض النواب الأفاضل نتيجة الديموقراطية التي لطالما كانوا ينادون بها؟

ثم كيف سيكون المشهد في تلك المرحلة هل سيتصف بالهدوء ويرضى من طالب برحيله بواقع التصويت أم سنعود الى المربع الذي حُذّر منه؟

ما جعلني أعيش حالة من الدهشة وعدم الإدراك لما يريده البعض هو تصريحهم في حال عودة مرزوق الغانم (ان عدتم عدنا) مما لا يدع مجالاً للشك ان المناكفة بلغت اعلى مستوياتها، بلغة تهديد لا يقبلها عاقل ولا يرضخ لها صاحب كرامة، لكن في حالة عاد مرزوق بما لا تشتهي سفنهم وجاء بعكس رياحهم تبادر إلى ذهني سؤال. آخر التحدي من بعض المطالبين بالرحيل بلغ مستوى خطيراً، الرضوخ والاستسلام له قد يجعلهم يطالبون في قادم الايام بما هو أسوأ، فمن يتوهم أنه بطل في رحيل مرزوق سيظن انه بطل في مراحل أخرى ويلبس ثوباً اكبر من ثوبه وكرة الثلج تكبر وتجرنا نحو الهاوية.

العبرة بالخواتيم ام أن الخواتيم ستكون بداية لمشهد ساخن أشد وطيساً، لا نختلف ان الضحية هي الكويت ولكن من يجر البلد إلى نفق مظلم عليه ان يعي جيداً ان دائرة الشر لا يسلم منها صاحبها وان السحر طالما انقلب على الساحر.

ثم إنني لست ادري لماذا فسر البعض حل مجلس الامة بأنه انتصار لصالحه وانه ضد الرئيس الغانم؟ فقد بدأتُ مقالي بسؤال وأسردت فيما أريد لأقول مرة أخرى: ماذا لو عاد رئيساً، «وتوهقوا» البعض؟

ستبقى إجابة هذا السؤال في جلباب الايام، فديرتنا الحبيبة باتت تنطبق عليها العبارة الأشهر (توقع غير المتوقع)

