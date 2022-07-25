المخدرات تقتل أبناءنا

آراء

الكل يعلم خطر المخدرات على المجتمعات، وكل الدول تشتكي من هذه الآفة الخطرة والتي غزت الكويت حتى اصبحت المخدرات تدخل عليها بطرق شيطانية، فأصبحت مرتعا وسوقا رائجا لها؛ لذلك استغلها أصحاب النفوس الدنيئة وتجارها في الداخل لترويج بضاعتهم الذين لا يهمهم الا النقود.

وتعمل وزارة الداخلية بكل جهودها بالقبض على كل من سولت له نفسه بيع هذه المخدرات التى وصلت حتى أطفالنا، وتقع المسؤولية الكبيرة على وزارة الداخلية والتى تقوم بالقبض على الموزعين وتتجاهل التجار فالكل يتساءل لماذا لم تقبض وزارة الداخلية إلى الآن على أي تاجر مخدرات؟ ما السبب؟، مع أن عندها أفضل المباحث الذين يستطيعون القبض عليهم.

إن آفة المخدرات والخمور انتشرت بين جميع اطياف المجتمع من موظفين وطلاب مدارس وجامعات ومعاهد، فيجب أن يكون هناك فحص دوري كل ثلاثة أشهر على جميع الموظفين والطلاب، وان تكون لهم عقوبة رادعة حتى يرجعوا إلى عقولهم، وأيضا يجب ان تبنى مصحات بمواصفات عالمية لعلاج المدمنين وأن يكون بها استاف دكاترة وممرضين متمرسين في علاج هؤلاء المدمنين ولا ننسى دور الآباء في الاهتمام بأبنائهم وتوجيههم، فبداية الإدمان تكون من المنزل وتخرج منها للمدرسة، لذا عليهم تعليم أبنائهم ما المفيد لهم، وما الضار عليهم، فهناك أندية ومسابقات في المساجد وأماكن أخرى يستفيد منها الأبناء من الممكن توجيههم لها فكل الدول وضعت خططاً للحد من هذه المشكلة وكانت المؤتمرات تعقد بين فترة وفترة وقدمت الحلول لمعالجتها، لماذا لا نأخذ بهذه الحلول؟، ولماذا لا نستمع للمواطنين ونأخذ منهم حلولاً؟ لماذا يا وزارة الداخلية وأنتم عندكم قسم للمخدرات أين حلولهم؟ يجب ألَّا يجلسوا في مقاعدهم لأن الدولة بحالة خطر من انتشار الخمور والمخدرات، فيجب على وزارتي الداخلية والدفاع ان تقوما بفحص دوري لموظفيهما أولا وموظفي الدولة والطلبة، هذه المشكلة لا يجب السكوت عنها.

