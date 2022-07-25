آراء

لا نزعل...عندما لا نتوقع المتوقع من اشخاص قريبين منا ونعتقد بوجود أهميتنا بحياتهم.

لا نزعل...عندما تخيب الظنون في اشخاص لم نخيب ظنهم لحظة طوال معرفتنا الطويلة بهم.

لا نزعل...عندما نكتشف ان أقوال الاشخاص الذين عاشوا معنا عمر كانت مجرد كلام ( كلام بدون فعل )

لا نزعل...على مواقف كثيرة تكسر بخاطرنا مع بعض الاشخاص.

لا نزعل لأن الاهتمام والتواصل بجميع انواعه يعتبر قيم انسانيهةوليست مفاهيم نظرية وكلمات عابرة فقط، ولكنها مواقف حياتية تُثبتها الأفعال، مهما كانت الأقوال جميلة والادعاءات مثالية تبقى بلا قيمة إذا لم تجسدها التصرفات العملية وصدق الكلام الذي يقال لا يثبته سوى الفعل.

إن كبد الحقيقة نجدها بالمواقف، المواقف صغيرة كانت أم كبيرة، وأحيانا تكون الصغيرة مهمة أكثر، فالشدائد والمواقف الكبيرة تظهر نعم لكنها ليست كل شيء!

والمواقف أنواع اتطرق في مقالي هذا عن المواقف الاجتماعية على الرغم من استهانة البعض الكثير فيها إلا أنها مهمة جدا في تحديد قيمة ومكانة الشخص في علاقته مع الاخرين، هي عوامل اجتماعية يمكن أن يكون للأدوار الاجتماعية فيها والأعراف الاجتماعية تأثير قوي على المواقف، حيث تتعلق الأدوار الاجتماعية بالطريقة التي يتوقع أن يتصرف بها الناس في دور أو سياق معين، بحيث تتضمن الأعراف الاجتماعية قواعد المجتمع فيما يتعلق بالسلوكيات التي تعتبر مناسبة.

(مثل ان يخصك الشخص بدعوة، أو باتصال بالمناسبات، أو الحرص بالتواصل حتى مع المقربين منك.... والكثير من المواقف الاجتماعية)

إن ما يحدد قيمتك لديهم هو الاستشعار واعتبار كل إنسان يستشعر ويحس بالفرح إذا لبينا ما يحب ويحس بالألم والحزن إذا قمنا تجاهه بما يكره، فهذا ما يجعله يستحق أن تعطي له قيمة.

ونجد من يرى من الفلاسفة أن القيمة لدى الشخص يستمدها من المجال الاجتماعي بالدرجة الأولى، وأبرز من قال ذلك «إيمانويل مونيي» الذي عرَّف الشخص بالكائن المتميز بالإبداع وشخصية فريدة غير قابلة للوصف، ويكتسب قيمته بواسطة الإبداع والتواصل والانخراط مع الغير، ويؤيد «جي روشي» هذا التصور الذي يعطي القيمة للشخص انطلاقا من المجال الاجتماعي.

إن الحاجة إلى التقدير والاحترام ضمن حاجات الإنسان التي يحتاجها لمعرفة قيمته في أي علاقة، موقف واحد قد يغنيك عن آلاف الكلمات، فالمواقف هي التي تجعلك تعيد النظر في كثير من علاقاتك الإنسانية والاجتماعية والعاطفية بعضهم خاب الظن فيهم والبعض الآخر أجمل بكثير مما نظن، وتكتشف أن ما تحمله من افكار وقيم ومبادئ اجتماعية جميلة ليس بالضرورة يحملها جميع الاشخاص المحيطين بك، ولكن الحياة عبارة عن سلسلة غير منتهية من الدروس والعبر، كل موقف نمر به في حياتنا يبلغنا رسالة معينة علينا أن نكون يقظين لنفهمها جيدا.

معرفة معايير الناس تأتd من التعامل معهم، فحب الناس وتقديرهم واهتمامهم يظهر أيضاً حينما يتذكرون تفاصيلنا الصغيرة في المواقف الاجتماعية، بعض الاشخاص قد يحتاج الى سنوات عدة وأيضاً إلى مواقف عدة حتى يمكننا أن نتعرف على مدى مصداقيتهم، وكلما اقتربت من هذه الشخصيات تتضح لك الحقيقة بشكل متجرد، وبعد ذلك أنت في موقع الاختيار من الاستمرار في التعامل معهم أو الابتعاد أو الاستمرار مع وضع حدود لهذه العلاقة.. فالمواقف خريف العلاقات.

