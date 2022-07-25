«التنمية والتوظيف» تنتظر حسم التشكيل الحكومي

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، أن حسم مصير الكثير من المشاريع التنموية المدرجة في خطط الحكومة تنتظر حسم التشكيل الحكومي وإقرار ميزانيات الوزارات المختلفة، لافتة الى أن حسم التشكيل من شأنه دفع قطار التنمية في الكثير من المشاريع والقرارات الإدارية التي تحتاج إليها بيئة الأعمال وبشدة.

ومن بين الجوانب التي تنتظر الحسم، ما يتعلق بتكويت الكثير من التخصصات في الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة حيث إن خطط التوظيف الحكومي تنتظر إقرار ميزانياتها والبدء في إعلانات التوظيف في ظل مطالبات شعبوية بالعمل على انهاء البطالة التي يعاني منها عدد لا بأس به من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.

وأشارت المصادر إلى أن سد الشواغر القيادية من بين القضايا التي تنتظر حسمها، حيث يوجد العشرات من تلك الوظائف تنتظر التسكين في القريب العاجل، الكثير من القرارات «معطلة» وتأجيلها يعني المزيد من الكلفة على المال العام.

ولفتت أن الكثير من الخطط الحكومية المتعلقة بترشيد الإنفاق وتعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات لا يمكن تنفيذها في ظل غياب إعلان التشكيل الحكومي وهي موضوعات جوهرية لا يمكن تأجيلها في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتحتاج إلى تمتين الوضع الاقتصادي لمواجهة وامتصاص الصدمات العالمية والإقليمية التي تعانيها دول العالم منذ فترة.

وقالت المصادر إن المشاريع الاستراتيجية المدرجة في خطط التنمية والتي يعول عليها في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 بحاجة إلى المضي قدماً بها من خلال الإنفاق عليها وهو أمر بحاجة إلى مراجعة، فتصريف العاجل من الأمور من قبل الحكومة الحالية لن يكون مناسباً للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات التي طال انتظار بعضها.

