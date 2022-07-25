كسر احتكار «بوينغ» و«إيرباص»

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تقترب طائرة صينية منافسة لشركتي إيرباص وبوينغ من الحصول على شهادة الطيران التجاري بعد أن أكملت جميع اختبارات الطيران.

وقالت الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية المملوكة للدولة «كوماك»، إن الطائرة «سي 919» ضيقة البدن والمصممة لتحدي الاحتكار المزدوج من قبل شركتي إيرباص وبوينغ تقترب من الحصول على شهادة الطيران التجاري بعد أن أكملت طائراتها التجريبية جميع مهام اختبار الطيران.

وأشارت «كوماك» على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الطائرات التجريبية الست أنهت مهام الاختبار مع دخول البرنامج المرحلة الأخيرة للحصول على شهادة من إدارة الطيران المدني في الصين لبدء العمل على نطاق تجاري، وفق ما ذكرت «رويترز».

وتم تصميم برنامج الطائرة سي 919 لمنافسة طائرات بوينغ 737 ماكس وإيرباص 320 نيو بشكل مباشر، وقد واجه سلسلة من المشكلات الفنية وتشديد قيود التصدير الأميركية بعد طرحه في عام 2008.