«أسواق المال» جددت تراخيص أنشطة مالية لـ «البورصة» و«الكويتية للمقاصة»

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 24/7/2022 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لعدم التزام المبلَّغ ضده (رئيس مجلس إدارة -سابق- في شركة مدرجة في البورصة سابقاً) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم (2022/14 مجلس تأديب 2021/90 هيئة)، رغم إعلانه بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 19/5/2022.

كما وافقت هيئة أسواق المال على تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم: خدمة إيداع أوراق مالية، خدمة تسوية وتقاص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 04/07/2022. كما جددت هيئة أسواق المال ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط بورصة الأوراق المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 04/10/2022.

ودعت هيئة الاسواق الجهات المختصة على تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 04/07/2022 وينشر في الجريدة الرسمية.

