«بوبيان» وفَّر حزمة خدمات مصرفية لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة

مال وأعمال

يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية (لنكن على دراية) التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثاني على التوالي بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي لاسيما خدماته المصرفية لعملائه من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي بيان صحافي اوضح بنك بوبيان حرصه على توفير كل التسهيلات للتعاملات المصرفية اليومية لعملائه من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة كل الإمكانيات الممكنة لحصولهم على تلك الخدمات دون تحمل اي رسوم او تكاليف اضافية.

كما يُخصص بنك بوبيان 6 فروع مخصصة لخدمة العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة بمناطق (العدان – الاحمدي – حطين – قرطبة – خيطان بجانب فرع القصر) مُجهزة بأحدث الخدمات والمعدات التي تسهل معاملاتهم المصرفية اليومية بجانب توفير مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشار البيان إلى الخدمات التي يُمكن ان يحصل عليها عميل هذه الشريحة عبر فروع بوبيان منها موظفين مُدربين على لغة الاشارة للتواصل مع عملاء الاحتياجات الخاصة وأجهزة للسحب الآلي مع لوحة مفاتيح ونماذج خاصة بفتح الحساب وغيرها من العقود والمعاملات المالية مطبوعة بنظام Braille بالاضافة إلى وسماعات للأذن لمساعدة العملاء المكفوفين على سحب الأموال بسهولة وأمان.

بالإضافة لذلك فإن عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم الاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال تطبيق بوبيان عبر الهواتف الذكية والخدمة المصرفية عبر الانترنت.

وأكد البيان ان بنك بوبيان لا يألو اي جهد في دعم حملة «لنكن على دارية» حيث نحرص دائما على تخصيص ركن تعريفي خاص بالحملة ضمن فعاليات بنك بوبيان الخاصة سواء التي تخص الإعلان عن خدمات ومنتجات جديدة او تلك التي تتعلق بجانب المسؤولية الاجتماعية والتي تحظى غالبياتها بتواجد اكبر شريحة من عملاء البنك وغيرهم مما يعزز أهداف الحملة ورفع درجة الادراك التوعوي والمالي لديهم.

