«الأهلي المتحد»: 10 فائزين في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: أمل عيسى غانم، محمد منصور الصفار، وعبدالعزيز حسن يوسف، و الاء علي واني، وعبدالعزيز أحمد البغلي، وزهرة أحمد السلمان، وعماد الدين مصطفى الهواري، ولولوة محمد الدخيل، مشعل عبدالله البشير، و فيصل محمد الجوعان.

كما قام بإجراء السحب المؤجل عن يوم 13 يوليو وأسفر عن حصول عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم: وسيلة هندي مرداس، محمد عبدالرحمن أبوسليمان، ووليد محمد يوسف السليم، وطيبة محمد الخلف، وحسين فهد العازمي، وبدر حمد الصقعبي، وفاطمة عبدالله البلوشي، ومروة داود الحنيف، وعبدالله غلوم أشكناني، ومنصور شويمى العجمي.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

