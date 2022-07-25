«الدراسات المصرفية» أصدر دراسة «تطوير سوق السندات»

مال وأعمال

أصدرت إدارة الاستشارات والبحوث في معهد الدراسات المصرفية، دارسة بحثية بعنوان « تطوير سوق السندات في دولة الكويت»،و التي أعدّها الباحث/ ميسرة عبدالوهاب بيومي، وقد تناولت الدراسة أفضل الممارسات لسوق السندات عالمياً، كما ناقشت الدراسة التحديات التي تواجه تطوير سوق السندات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لتطوير هذا السوق، ثم تعرضت الدراسة لواقع وتحديات سوق السندات في دولة الكويت والمحددات الرئيسية لتطوير هذا السوق، ومدى تأثيرها على القطاع المصرفي بالكويت.

أيضاً تعرضت الدراسة إلى المجهودات التي تبذلها دولة الكويت لتلبية متطلبات البنية التحتية لسوق إصدار السندات سواء الإصدارت التقليدية أو إصدارت الصكوك، من حيث البنية التشريعة واللوائح التنظيمية وأطر الحوكمة، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى مناقشة تطوير إجراءات الإدراج في السوق الثانوي، وبناء منحنى العائد. من جهة أخرى تناولت الدراسة المخاطر المحتملة للمؤسسات التي تقوم بإصدار السندات وتسعيرها. واختتمت الدراسة بمناقشة بعض الممارسات العالمية فيا يخص إصدار مايعرف بالصكوك الخضراء، وسبل تطبيقها في الكويت، حيث تهتم هذه الصكوك بالاستثمار في المشروعات التنموية، والمشروعات التي تهتم بالمحافظة على البيئة، ومشروعات البنية التحتية، كما أنها تمثل منتج جديد في المالية الإسلامية. وأخيراً تطرقت الدراسة إلى مدى إمكانية إصدار الصكوك الخضراء في السوق المالي الكويتي.

