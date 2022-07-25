الشيخ محمد الشنقيطي.. العلم الراسخ

وطن النهار

إن للشيخ الشنقيطي مكانة كبيرة في قلوب وأفئدة أهل الزبير كافة، وخاصة من الذين كانوا شباباً يافعين درسوا «بمدرسة النجاة الأهلية» الذي أسهم الشنقيطي وأهل البلدة في تأسيسها على غرار مدرسة الهداية الخليفية في البحرين والمدرسة المباركية في الكويت، وهؤلاء الشباب - وقد أصبحوا شيوخاً آباءً وأجداداً، لم ينسوا أستاذهم ومعلمهم الأول والقدوة الحسنة لهم.

رحل عن شنقيط مسقط رأسه في مطلع شبابه وسكن وعمل في الزبير وانتقل الى مدن وبلدات الجزيرة العربية، رجل دين كرّس حياته لتعلم علوم دينه الاسلامي ومن ثم العمل على تدريسه للراغبين فيه سواءً كان ذلك في المسجد أو المدرسة. فمن الشيخ الشنقيطي؟

ولد الشيخ محمد الشنقيطي سنة 1876 في صحراء شنقيط من بلاد موريتانيا الاسلامية في مضارب قبيلة الحسنيين، تلك القبيلة التي تنتمي الى أشراف العرب، واسمه الكامل محمد الأمين فال الخير الحسني الشنقيطي.

دخل ككل الأولاد اليافعين في مثل عمره الى الكتاتيب (الملا أو المطوع)، فحفظ القرآن الكريم ومبادئ الفقه والسيرة النبوية، وقرأ كثيراً من دواوين الشعراء في بلاده، والمعروف عن موريتانيا أنها بلاد المليون شاعر. كان الشيخ الشنقيطي مثل الرحالة العربي المعروف ابن بطوطه يسكن داخل كل واحد منهما رجل رحالة داخل ثياب رجل دين، يرغب في عبور الصحراء واختراق الآفاق ويزور المدن ويختلط بالشعوب المختلفة.

وكما فعل ابن بطوطة من قبل، فقد عقد الشنقيطي العزم وهو في الخامسة والعشرين من عمره القيام برحلة الحج الى بيت الله الحرام، المعروف أن للشاب صغير العمر اهتمامات أخرى لها الاولوية القصوى لديه كالعمل والزواج والانجاب، أما الحج فيأتي في مرحلة لاحقة، ولكن روح الرحالة داخلهم تحركهم للخروج من ديارهم والسياحة في بلاد الله الواسعة.

عند خروج الشنقيطي الى الحج مر أولاً ببلاد مراكش (في ذلك الوقت كل بلاد المغرب يعرف بمراكش) وزار مدينة فاس ثم توجه الى مصر وزار الأزهر الشريف،

وكما هو معروف أن رحلات الحج كانت تستغرق وقتاً طويلاً، تتخللها فترات للاستراحة من وعثاء السفر في القرى والمدن التي يمرون عليها، فكان الشنقيطي يستغل هذا الوقت ليجلس ويتدارس العلوم الدينية والشرعية مع علماء البلاد، ولما حط الرحال في الحرمين الشريفين وأنهى مناسك الحج، بدأ بالدراسة على أيدي كبار العلماء ومكث فيها سنوات قلائل، ثم انتقل بين الكويت وعنيزه والأحساء والزبير، إن كثرة رحلاته وتنقلاته أتعبت الكثير من رواة سيرة حياته، فهو لم يستقر في بلدة واحدة فترة طويلة، ولكن بعد فترة من الترحال شعر برغبة قوية وشوق كبير للعودة الى دياره، ولكن احتلال فرنسا لبلاده سنة 1907 دفع الشنقيطي

الى صرف النظر عن فكرة العودة، استقر الشيخ في بلدة الزبير فطلب منه الشيخ مزعل السعدون أن يقوم بالامامة والتدريس في مسجده والذي يحمل اسمه، كان الشنقيطي ينشر العلوم الدينية بين طلاب ورواد المسجد، فيلقى كل الحب والترحاب من قبل الأهالي، وسأل مرة عمّا يتمناه في حياته فقال «أتمنى أن يكون في الحرم المكي امام واحد يأم كل المصلين خلفه» وكان في ذلك الوقت أربعة أئمة يؤمون المسلمين في صلاتهم في الحرم المكي حسب المذاهب الأربعة، فتحققت أمنيته في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، فأصبح أمام واحد يؤم المسلمين وهم يتوجهون لله الواحد القهار.

كان الشنقيطي يلقي المواعظ في مختلف مساجد البلدة، وكان الناس يتكاثرون في المكان الذي يتواجد فيه، ورأى أهل بلدة الزبير أن يتبرعوا له براتب شهري ثابت لترغيبه في البقاء بين ظهرانيهم، بل وسعوا في تزويجه من احدى سيدات البلدة وأصبح بذلك مدرسهم وصهرهم في نفس الوقت.

كان الشيخ الشنقيطي يزور الكويت بين فترة وأخرى، وعند افتتاح الجمعية الخيرية بالكويت سنة 1912، دعي الشيخ للحضور وألقى محاضرة بهذه الجمعية، كان الشنقيطي وهو رجل دين كما هو معروف، يقف وبكل قوة مع الدولة العثمانية على اعتبار انها حامية الاسلام ويدعو الناس الى الجهاد تحت راية التوحيد، وكان يقامر في ذلك الوقت على الحصان الخاسر (زمن الرجل المريض) ويعادي وبكل قوة أيضا دولة بريطانيا العظمى، التي استعمرت بلاداً في العالم لا تغيب عنها الشمس، ويعادي حكام الخليج العربي ويدعو الى عدم مساعدة الشيخ خزعل أمير المحمرة وصديق الشيخ مبارك الصباح، فأجبر على ترك الكويت ورحل الشيخ الى أماكن أخرى.

عندما استقرت الأحوال بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، رجع الشنقيطي الى الزبير سنة 1918، ليرسي الأسس الازمة لتأسيس مدرسة نظامية حديثة تقوم بتدريس العلوم الدينية التي تقوم خلق الانسان المسلم المستنير، وايضا تدرس العلوم العصرية النافعة لمستقبل الشباب الدارسين، وبعد سنوات أي في سنة 1923 افتتحت مدرسة نظامية باسم «مدرسة النجاة الأهلية» في الزبير، وهذه المدرسة كانت نقطة تحول كبيرة جداً في حياة أهالي البلدة، وهذه المدرسة كانت نتاج التبرعات السخية التي انهالت عليها من أعيان الزبير، سواءً من الذين كانوا فيها، أو الآخرين الذين كانوا يعيشون خارجها، قام الشنقيطي بادارة المدرسة وأيضا تدريس اللغة العربية والدين الاسلامي، وتبرع الشيخ وكذلك فعل الاساتذة الآخرون بجزء من رواتبهم لصالح المدرسة في بداية عهدها.

وفي المدرسة كان الطلاب يقيمون صلاة الظهر وأحياناً صلاة العصر جماعة في المسجد المجاور للمدرسة، وفي أوقات أخرى يقيمون المباريات الرياضية.

ذاع صيت الشيخ في كل مكان فزاد عدد محبيه والمعجبين به من جهة، وكثر حساده وأعداؤه من جهة أخرى، ثم حصل أمر أجبره على السفر الى الكويت، ولما وصلها وجد أن الشيخ مبارك الصباح قد توفي، فخلفه ابنه الأكبر الشيخ جابر، وبعد فترة فصيرة توفي الشيخ جابر وتولى الحكم الشيخ سالم مبارك الصباح، فأوعز بعض الناس صدر الشيخ عليه، فأمره بمغادرة البلاد، فتوجه الى الزبير.

وكان الشيخ يتنقل كثيراً من مكان الى مكان منذ مغادرته شنقيط فبدأ رحلته من شنقيط الى مدن مراكش كالصويرة والدار البيضاء ورباط وطنجة ويعود الى جدة، ثم الى رابغ فالمدينة المنورة، ويسافر الى الهند ومنها الى عُمان فالبحرين والأحساء، ثم يعود الى البحرين فالكويت ثم بغداد والسماوة، وتنقل بين حايل والعنيزه،

وفي رحلة من رحلاته الى عنيزه صادف وجود الشيخ أحمد الجابر وهو في طريقه الى الحج، فصاحبه في رحلته الى بيت الله الحرام، وهناك قابل بصحبة الشيخ أحمد الجابر الملك عبدالعزيز آل سعود الذي نصحه بالكف عن مهاجمة الانكليز وتحريض الناس عليهم.

لما اشتهر الشنقيطي واجتمع الناس حوله، كثر حُساده وأعداؤه، وتجاسر عليه بعض السفهاء وأهل العقول الصغيرة في الزبير بالضرب والاهانة، لا لذنب ارتكبه الا لسعيه في الاصلاح بطرق لم يعهدها اغلب الناس في ذلك الوقت، كقوله إن المطر ينزل نتيجة بخار الماء وفكرته وسعيه لافتتاح مدرسة لتعليم البنات وقد تألم المصلحون والرجال الأخيار لهذا الحادث، وصدرت احتجاجات من الكويت والبصرة والزبير على الجاني الجاهل عديم العلم وعديم الخلق، وهذا ما دفع شاعرنا الكويتي عبداللطيف النصف (1906-1971) أن يكتب قصيدة يستنكر هذا الجرم بحق هذا الشيخ الجليل ننشر هنا جزءاً منها:

بشرى لهذا الثغر لما زرته

فلكم تمنت أن تراك ثغور

تالله نلنا فيك صفقة رابح

كتبت لها فوق الأكف سطور

أمحمد أهلا بعلم محمد

يوحيه فينا المصلح المشهور

كم قد أصبت بنكبة وبمحنة

وكأن أعظمها لديك يسير

الله يشهد حينذاك بأنني

قد كان قلبي للمصاب يطير

خطب له اهتزت جبال تهامة

جزعاً وعج إلى الإله ثبير

هيهات ينسى الله أجرك بعدها

فأصبر وربك بالعباد بصير

توفي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في سنة 1932 ودفن في مقبرة لحسن البصري في الزبير بعيداً عن أهله، ولكن قريباً من قلوب محبيه وتلامذته من أهل الزبير، وترحم عليه كل من درس على يديه وعرفه وتعالم معه عن قرب.

