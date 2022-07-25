رحلوا.. ويبقى الأثر

أمي وأبوي تاج راسي

السيرة الحسنة التي يتركها صاحبها بعد رحيله عن هذه الدنيا الفانية ويخلفها للمجتمع أفراداً ومؤسسات، كنز لا يقتسم أنصبته ورثته، بل تستفيد منه شرائح المجتمع كافة، وتركة ذات أثر إيجابي يجني أسهمها القريب والبعيد، ووردة فواحة لا يشم عطرها من استنشقها فقط بل حتى من اقترب منها والدليل قوله ? قَالَ: ((إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) فهذه وغيرها ليست الا من ذلك الذكر الحسن والاثر الطيب الذي ينتفع به أصناف ثلاثة، سببها وهو المتوفي أولا، والقائم بذلك الأثر المباشر له، ثم المجتمع من حوله ومن سمع أو رأى.



إن من أعظم نعم الله على عبده أن يوفقه فيجعل له أثراً طيبا في حياته، فيصير ذلك أثراً حسنا بعد مماته يمد به عمره ويزيد به في حسناته، وهذه النماذج وإن ماتت أجسادهم فحسناتهم لم تمت وإن وارى التراب أجسامهم، فأفعالهم الطيبة وآثارهم الحسنة لا زالت ترسم صورا ذهنية لدى المجتمع يذكرونه فيها بخير ويحتذون بها، كما أن الأثر الطيب هو استمرار للعطاء وبقاء للخير ومساهمة فاعلة في رسالة البلاغ التي عنيت به هذه الامة، مصداقاً لقول الله عز وجل ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)) كما أن هذه الاثار الطيبة تدفع بالمجتمع الى المحافظة على الباقيات الصالحات والتمسك بجميل القيم ومكارم الصفات، وكما قال الشاعر:

الخط يبقى زمــانا بعـد كــاتبــه

وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا

والذكر يبقى زمانا بعد صانعه

وخــالد الذكر بالإحسان مقرونـــا



وفي هذا السياق تشرفت في الامس القريب بدعوة كريمة من السيد: ناصر المهلهل رئيس مجلس إدارة حملة ((عمار يا كويت)) لحضور مهرجان ((لمسة وفاء)) لتكريم كوكبة من أبناء الكويت الذين رحلوا عن هذه الدنيا الى بارئهم ممن عملوا خلال جائحة كورونا وممن قدموا خدمات جليلة في خدمة المواطنين والمقيمين والوطن، وكم كنت سعيداً في مشاركتي في تكريم هذه الكوكبة التي غادرتنا إلى الباري عز وجل وبقيت آثارهم النيرة خير شاهد لهم، كما أنني أعتبر هذه الفعالية من الأحداث المتميزة وذلك لتضمنها تكريم المتطوعين الذين لهم بصمات في العمل التطوعي والإنساني وقد رحلوا عنا، مؤكداً على السير على خطى هؤلاء الذين رحلوا عنا وتركوا لمسات لا تنسى وذكرى خالدة، داعيا الله تعالى لهم بالرحمة والمغفرة وأن تكون أعمالهم وانجازاتهم في خدمة الوطن خير صدقة جارية عند الله سبحانه وتعالى.



لـــذا تحملنا مسؤولياتنا المجتمعية منذ تفكيرنا وعملنا في إيجاد منظومة عمل خيرية لمنفعة الناس من خلال تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني كافة حتى تكون هذه الاعمال الخيرية والمجتمعية كمساهمة في تشجيع النشء من الأبناء للسير على خطا الإباء والاجداد في ترسيخ قواعد العمل التطوعي الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لكين نحقق المطلوب في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين وخاصة فيما يتعلق براعية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن والعمل على برهم،



حيث انطلاقنا في تأسيس مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، وشرعنا منذ ستة عشر عاماً وما زلنا مستمرين حتى يومنا هذا في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمسابقات والجوائز والفاعليات المختلفة لتوعية المجتمع بأهمية العمل التطوعي لاستكمال الدور الحكومي من خلال المؤسسات والوزارات والهيئات المختلفة من جه ونحقق المعادلة التي توازن بين خدمة المجتمع في الدنيا ونيل رض الله سبحانه وتعالى في الاخرة من جهة أخرى.