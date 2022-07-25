دور أفراد المجتمع المدني ومؤسساته لتعزيز مفهوم الشراكة الاجتماعية

أمي وأبوي تاج راسي

إن العلاقة بين أفراد المجتمع المدني ومؤسساته والجهات الأخرى المتمثلة في القطاعات المختلفة ترتكز على عدة مناظير ومفاهيم لخلق شراكة مجتمعية لتحقيق الأهداف والسياسات العامة للدولة، لذا سنتناول في هذا التقرير ما يتعلق بتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية من حيث المفهوم والأهداف والمجالات، وأهم ضوابط الشراكة المجتمعية والنتائج المترتبة عليها، وبيان استراتيجيات الشراكة المجتمعية، وأهم مبادرات الشراكة المجتمعية في تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتعزيز الهوية الوطنية، وبيان دور الشراكة المجتمعية في تفعيل التعاون وخلق الأجواء الإيجابية وتعزيز روح الأسرة، واستعراض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والحيز المتاح للمجتمع المدني، وبيان التحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

مفهومه الشراكة المجتمعية وأهدافها ومجالاتها

تمثل الشراكة المجتمعية في جانبها الاجتماعي صورة من صور التعاون والتنسيق بين مجموعة أطراف سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات لتنفيذ برامج أو انشطة تهدف للوصول الى غاية محددة تخدم المجتمع في بعده الاجتماعي، وتؤطر هذه الشراكة بأطر نظامية كاتفاقيات بين الاطراف او مذكرات تفاهم أوعقود..الخ

نشأة الشراكة المجتمعية

تعود فكرة الشراكة المجتمعية إلى سنة 1891 ميلادية، حيث نصت بعض المواد في القانون البريطاني على المساهمة في الحفاظ وعلى الأدوار المدنية والمشاركات الاجتماعية والمؤسسات الخيرية التي تقوم بتوفير الدعم اللازم للأفراد في المجتمع ودعمها، حيث نظمت هذه القوانين الخاصة بالمشاركة المجتمعية تنظيم هذه المؤسسات وهذه الأدوار الخيرية حتى تعمل في إطار قانوني ومنظم يجعلها أكثر فائدة وتنظيماً، وبعد ذلك انتشرت هذه الفكرة في العديد من الدول حول العالم، والتي اعتمدت على تعزيز ودعم العلاقات الاجتماعية بين السكان، حيث أسهم تطبيق هذه الشراكات المجتمعية في علاج الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منها هذه البلاد، وكذلك السلطات الإدارية التي لم تكن قادرة على إيجاد حلول مناسبة لهذه المشاكل، فقامت بالاعتماد على المشاركة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

مفهوم الشراكة المجتمعية

هي الأداة التي تستخدم في تقدم المجتمع و العمل على النهوض به، ورفع مستوى معيشة المواطن، ويتم ذلك من خلال قيام بعض الأفراد أو المؤسسات بالتطوع لتقديم المساعدات المجتمعية المختلفة إما عن طريق العمل أو التبرع بالمال أو المشاركة بطرح الأفكار والآراء البناءة، التي تساعد في تقدم المجتمع و اجتياز كافة العقبات، ومن أهم تلك المؤسسات التي تقوم بالمساعدة.

الشراكة المجتمعية من منظور الإسلام

الشراكة المجتمعية نبراس حياة يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، ويخلق جيلا يعتز بوطنه حاملا شعور الحب والولاء لقيادته، محاربا من أجل رفعة وطنه وشعبه، حيث تساهم المشاركة المجتمعية في سد الفجوات التي تظهر في بنية المجتمع، فتتداعى لها الأطراف المختلفة بدافع الايمان بهذا الواجب كمسؤولية يحث عليها ديننا لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربةً، فرج الله عنه كربةً مِن كربات يوم القيامة ومَن ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة).

أركان الشراكة المجتمعية وأطرافها

من الممكن ان تكون تلك الشراكة من الجهات الحكومية كإطار نظامي، والجمعيات الخيرية كممارس للنشاط المجتمعي ومساهم في تنمية المجتمع كقطاع ثالث رديف للقطاعين الحكومي والخاص، واهل الخير ممثلين بالأفراد المتبرعين، والمؤسسات المانحة او الداعمة كمقدمي برامج الدعم المادي، والشركات والمؤسسات التجارية كداعمين ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، والجهات الاكاديمية كمساهمين في تهيئة المجتمع لمثل هذه الادوار فكريا وعلميا وعمليا، والافراد كمتطوعين وفقا لقدراتهم وكفاءاتهم وما لديهم من شعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم والرغبة في تقديم شيء عملي في هذا المجال.

أهم المجالات التي تشتمل

على مفهوم الشراكة المجتمعية

المجال التعليمي، والمجال الاجتماعي، و المجال السياسي، والمجال الثقافي.

أهداف الشراكة المجتمعية:

• دعم الأفراد في المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية في الكثير من المجالات مثل الصحة والتعليم.

• وصول الناس والمجتمعات إلى حلول منطقية لحل الأزمات والمشاكل التي تحدث في المجتمع.

• دعم انتماء المواطنين لمجتمعهم ووطنهم.

• تعزيز التعاون الفعال بين كل أفراد المجتمع ودعمه.

• توفير نوع من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع عن طريق تقديم المساعدات لأفراد المجتمع الذين يعانون من الفقر.

• مساعدة السلطات المحلية والبلديات للقيام بأدوارها ومهامها في خدمة المجتمع ومساندتها وتوفير العديد من الخدمات بجودة عالية لهم.

الهدف من الشراكة مع المجتمع المدني

• تحفيز الابتكار المجتمعي ورفع مستوى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

• التطوير المستمر والتوجه إلى بناء تحالفات استراتيجية تعزز العمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة 2030.

• التركيز على مفهوم الشراكة، وإقامة مشاريع مشتركة ما بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني، حيث إن الشراكة تنطوي على قيام الشركة بمشاركة إحدى الجمعيات أو المنظمات غير الربحية، في تنفيذ مشروع اجتماعي معين.

• تعزيز وترسيخ روح المسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الشركات، إذ تنتقل من دور الشركة المتبرعة لتقديم أعمال اجتماعية موسمية متقطعة، إلى دور الشركة المنفذة لمشروع اجتماعي يخدم المجتمع المحلي.

• التعرف على آراء شركات القطاع الخاص تجاه جمعيات المجتمع المدني والعكس، والتعرف على اهتمامات وأولويات الشركات تجاه المشاريع الاجتماعية التي ترغب بدعمها، إلى جانب التعرف على اختصاصات جمعيات المجتمع المدني ونوعية المشاريع التي تنوي تنفيذها.

ضوابط الشراكة الاجتماعية

• مراعاة الالتزام بجميع اللوائح والتعاميم السارية.

• أن تكون متوافقة مع كل أحكام الشرع والقوانين السارية.

• احداث نوع من التوافق بينها وبين الأنظمة المعمول بها في الدولة.

• تحقيق جميع شروط الأمن والسلامة لكل الأطراف المشاركة في عملية الشراكة.

• أن تكون متوافقة ومتسقة مع العادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع.

• أن تتسق مع الأطراف والفئات المستهدفة منها.

استراتيجيات الشــراكة المجتمعية

الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الإنسانية والخيرية أصبحت مــن أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الإنســاني والخيــري، فلــم يعــد بإمكان المؤسسات الخيرية أن تعيش في معزل عما يحدث في العالم، فمن خلالها يمكن الوصول إلى مناطق النزاعــات المختلفة في ظل التحديات التي تواجه العمل الإنساني، ولقد أضحت الشراكة مع تطور الفكر الإنساني ثقافة ضروريــة لتنميــة المجتمعات الفقيرة، وحاجة ملحة لتمكين المؤسسات الخيرية عبر آليات التنســيق والجــودة وصياغة برامج ومبادرات مشتركة، تعود بالخير والنماء على الوطن، بل وعلى الإنسانية جمعــاء، فعلى سبيل المثال لا الحصر وضعت (الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين)، استراتيجيتها التي تعزز مفهوم الشــراكة المجتمعية من خلال (الخطة الاستراتيجية للعمل التطوعي.

مبادرات الشراكة المجتمعية في تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتعزيز الهوية الوطنية

إن مبادرات الشراكة المجتمعية في تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتعزيز الهوية الوطنية، تؤكد على نهج الشراكة الدائم وترسيخ التعاون والتعاضد بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية من مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وجميع أفراد المجتمع وفئاته وشرائحه، وصولًا إلى تحقيق الأهداف التي نصبوا لها جميعًا في مفهوم الأمن الشامل والاستقرار وتعزيز الهوية الوطنية من أجل تحقيق هذا الشعار على أرض الواقع وجعله ثقافة مجتمعية راسخة ومتعمقة عبر السنين ولدى جميع المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال التواصل الفعّال مع جميع الشرائح الاجتماعية والمؤسسات وخلق الأدوات اللازمة لتفعيل وتسهيل هذا التواصل بكافة أشكاله، وتوثيق العلاقة بين رجال الأمن والمجتمع.

كما ان التبني لمبادرات الشراكة المجتمعية في تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتعزيز الهوية الوطنية؛ يتحول إلى نموذج رائد بوعي الشعب ووقوفه بجانب قيادته؛ من أجل أمن واستقرار الوطن وتعزيز معاني الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، من خلال تبني الدولة لتلك المبادرات وفتح آفاق التعاون والتفاعل في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية والدينية والاجتماعية، والتأكيد على الاستثمار الأمني في المواطن من خلال العديد من المبادرات الوطنية المختلفة، والتي تهدف لإشراك المواطن ليكون الشريك الأول في تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتعزيز الهوية الوطنية، حيث إن مبادرات الشراكة المجتمعية تؤدي إلى تفعيل التعاون وخلق أجواء إيجابية من أجل مجتمع آمن ومتعاون يعزز روح الأسرة الواحدة، ويجسد لأسس تعاون المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني مع السلطات المعنية لتحقيق السلامة والأمن الشامل وتعزيز الهوية الوطنية.

دور الشراكة المجتمعية في تفعيل التعاون وخلق الأجواء الإيجابية

إن دور المجالس الأهلية، جزء لا يتجزأ من مفهوم الشراكة المجتمعية؛ لما لها من أهمية في إيصال ملاحظات المواطنين الذين يمثلون مختلف مدن ومناطق الدولة، حيث إن تفعيل الدور الأهلي يسهم في بناء جسور الثقة بين المجتمع بجميع فئاته. وهذا يسهم في تفعيل التعاون وخلق الأجواء الإيجابية وتعزيز روح الأسرة الواحدة، ونستطيع القول بأن دور الشراكة المجتمعية يتلخص في:

• المساهمة عبر الأنشطة والفعاليات المشتركة بين الدولة والمواطنين، وإشراك الجمعيات الأهلية وتلك التي تعنى بشؤون المجتمع وحتى الشبابية منها؛ إيمانا بدور الشباب ومساهمتهم في بناء وطنهم ورقي مجتمعهم.

• أن المشاركة لأبناء الوطن في الأنشطة والفعاليات يعتبر مثالا حيا على وعي المواطن وثقافته بالشراكة على مختلف أنواعها، فالمشاركة في تنظيم الفعاليات؛ يولد لدى المتطوع والمتعاون شعورا بمكانته وأهميته ودوره في النجاح.

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والحيز المتاح للمجتمع المدني

الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدني كأفـراد ومجموعـات ينخرطون بشـكل طوعـي فـي أشـكال المشـاركة والعمـل العـام بشـأن مصالـح أو أغـراض أو قيـم مشـتركة تتفـق مـع أهـداف الأمم المتحـدة مثل: الحفـاظ علـى السـلم والأمن وإعمـال التنميـة وتعزيـز واحتـرام حقـوق الإنسان. إن عمـل الأمم المتحـدة الهـادف تحسـين حياتنـا؛ متجذر في احتـرام حقوق الإنسان، وإن الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدني تسـعى إلـى تعزيـز وحماية حقـوق الإنسان، سـواء بشـكل صريـح أو ضمني من خلال مضمون عملهـم أو طبيعته، وتعـزز الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي الوعـي بالحقـوق، وتسـاعد المجتمعـات المحليـة فـي صياغة الشـواغل ورسـم الاستراتيجيات والتأثيـر على السياسـات والقوانين والضغـط مـن أجـل المسـاءلة، كمـا تعمل الجهـات الفاعلة فـي المجتمع المدنـي على جمع آراء المجتمعـات وإيجـاد السـبل حتـى يتسـنى لهـا الاطلاع علـى عمليـة اتخـاذ القرارات بشـأن السياسـات العامـة بشـكل كامـل. هـذا وتوفـر الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدني خدمـات أولئك الذيـن هـم عرضـة للخطـر والضعفـاء علـى جبهـات متعددة.

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني

• المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الناشطون على شبكة الإنترنت.

• منظمات حقوق الإنسان، المنظمــة غير الحكومية والجمعيــات ومجموعات دعم الضحايا وحقــوق الأرض، وغيرها - التحالفات والشبكات بشأن: حقوق المرأة أو حقوق الطفل أو القضايا البيئية.

• الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

• المجموعات المجتمعية: الشعوب الأصلية والأقليات والمجتمعات الريفية.

• المجموعات القائمة على أساس ديني: الكنائس والمجموعات الدينية.

• الاتحادات والنقابــات وكذلك الجمعيات المهنية مثل: رابطــات الصحافيين ورابطات القضاة ورابطات المحامين ونقابات المحامين، ورابطات الصلح واتحادات الطلبة والحــركات الاجتماعية وحــركات الســلم وحــركات الطلبة، وحــركات مناصرة الديمقراطية والمهنيون الذين يسهمون مباشرة في التمتع بحقوق الإنسان: مثل العاملين الإنسانيين والعاملين الطبيين.

• أقارب وروابط ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

• المؤسســات العامــة التــي تبذل أنشــطة بهدف تعزيز حقــوق الإنسان: مثل المدارس والجامعات والهيئات البحثية.

التحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني

قـد تواجـه الجهـات الفاعلـة في المجتمع المدنـي، محليا أو وطنيا أو إقليميـا أو عالميا، عقبات تهـدف للحيلولـة دون القيـام بأنشـطتهم المشـروعة أو التقليـص مـن تأثيرهـا أو إيقافـه أو عكسـه وذلـك بسـبب انتقادهـم أو معارضتهم لمواقـف الحكومة أو سياسـاتها أو إجراءاتها، وقـد تشـمل هـذه العقبـات فـرض قيـود علـى الحريـة والاستقلالية، أو المضايقـة، أو أتخاذ العقوبات ضد الجهـات الفاعلة في المجتمع المدني، ومن أهم. التحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني:

• ضعف العلاقات الاجتماعية ومن ثم ضعف الحافز الرئيسي للمشاركة الاجتماعية بينهم.

• غياب المتابعة الدورية من قبل السلطات الإدارية التي تتولى رصد الحالة الاجتماعية في البلاد.

• انعدام التطبيق الفعلي للنشاطات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد.

• افتقاد الدور التوجيهي للهيئات الاجتماعية التي تتولى توعية الأفراد بأهمية المشاركة في المجتمع.

• اختلاف ثقافة أبناء المجتمع نتيجة لاختلاف نمط المعيشة والذي يتبعه تغير في العادات والتقاليد.

• الاعتماد على المركزية في اتخاذ القرارات وغياب دور المشاورة مما يؤثر على نفسية الأفراد ويجعلهم يشعرون بالإبعاد والتهميش.

• ضعف صيغة الاتفاق على الأهداف بين الشركاء.

• عدم وجود خطة عمل متفق عليها.

• ضعف تنفيذها من قبل بعض الأطراف.

• انعدام أو قلة التنسيق لمعالجة الاشكالات أولا بأول، وغيرها.

• قـد تحـد القوانيـن واللوائـح القانونيـة مـن حريـة واستقلالية الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي، علـى سـبيل المثـال، اشتراط التسجيل دون الحصول على مزايا إيجابية مثل الدعم المادي السنوي أو منح مقرات أو التمتع بالمزايا الضريبية، وكذلك الحد من أنواع الأنشطة التي يمكن القيام بها، وفرض العقوبات الجزائية على الأنشطة غير المسجلة.

سبل التغلب على تلك المعوقات

تتضح مما سيق ذكره أهمية تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحكومية ووزاراتها والقطاعات الخيرة والأهلية والخاصة بدرجة تمكن الجميع من العمل لتحقيق مفهوم التنمية الشامل في الدول، والعمل كجسم واحد في مواجهة التحديات لتحقيق الأهداف والسياسات العامة للدولة التي تتماشى مع الفكر الإستراتيجي اللازم لتحقيق الرؤى المستقبلية، من خلال وضع أهداف مشتركة لهذه الشراكات، وبذل الجهد على مستوى القيادات لحل الإشكالات في وقتها، وتوفير الدعم المعنوي والمادي لنجاحها، مع التأكيد على كفاءة العاملين على التنفيذ وتدريبهم لرفع مستوى الأداء لديهم وتأهيلهم وتعزيز روح العمل لديهم كفريق عمل ناجح.

