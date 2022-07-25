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أمي وأبوي تاج راسي

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الأستاذ علي حسن والأستاذ منصور السلامين


شاركا محاضرَين في ورش عمل الملتقى الشبابي التطوعي الثامن لعام 2022م شارك كل من الأستاذ علي حسن المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار، والأستاذ منصور السلامين أمين السر العام للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، وعضو اللجنة العليا و رئيس لجنة التحكيم والتقييم لمسابقة جائزة البغلي للابن البار في فعاليات الملتقى الشبابي التطوعي الدولي لعام 2022م في نسخته الثامنة، والذي يتم تنظيمه من قبل الاتحاد العربي للعمل التطوعي خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو 2022م، عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من الدول العربية والخليجية.


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