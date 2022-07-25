للمشاركة في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م

أمي وأبوي تاج راسي

تنظم مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار مسابقة جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م أحد مشاريع المبرة الخيرية والاجتماعية والتوعوية الهادفة، بهدف دعم وتكريم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر مجتمعه ووطنه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن،

وذلك بالتنسيق مع جميع افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية تعزيزاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية وتوثيقاً للعمل الإنساني والخيري والتطوعي، ولتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع في دولة الكويت.

1- مسابقة جائزة البغلي للابن البار.

2- مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار في العمل التطوعي.

3- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة.

4- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي.

5- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.

6- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي.

7- مسابقة جائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير.

تتم المشاركة في المسابقات المختلفة في المسابقة خلال الفترة 1/6/2022م وحتى 31/10/2022م من خلال الموقع الالكتروني للجائزة: www.albaghliaward.com للتواصل : هاتف (99488000) واتساب (69062315)