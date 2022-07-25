«أحمد الخطيب الطبيب الإنسان»... للكاتبة سعاد المعجل

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كتاب خرج من رحم حلم صغير يطمح إلى تدوين بعض المحطات التي عاصرها أو صنعها أو تفاعل معها الدكتور أحمد الخطيب سواء داخل الكويت أو في العالم العربي.. هذا ما قالته الكاتبة سعاد المعجل عن كتابها الصادر حديثاً عن منشورات ذات السلاسل تحت عنوان أحمد الخطيب الطبيب الإنسان وحمل بين دفتيه 304 صفحات من القطع المتوسط وأشارت الكاتبة إلى أن هذه ليست مذكرات ولا ذكريات ولا تدوين سيرة. بل هي مجرد محاولة لتجميع مواد بعضها من الذاكرة وبعضها الآخر من شهادات قيلت بحق الدكتور أحمد الخطيب من قِبَل أقلام كويتية وعربية.



الفكرة والمحتوى



ذكرت المعجل في مقدمة كتابها الذي جاء مقسماً إلى أربعة فصول يضاف إليها فصل الخطيب في صور والذي تضمن أبرز الصور النادرة التي تم التقاطها للدكتور الخطيب خلال مسيرة حياته العائلية والعملية والسياسية، أنها استوحت فكرة كتابها من مقال للزميل حمزة عليان تحت عنوان من سيحفظ تاريخ أحمد الخطيب دعا فيه إلى المبادرة بجمع وحفظ وتوثيق إرث هذا الرمز الوطني الكبير، بعد ذلك بيومين كتب الزميل يوسف الجاسم مقالته الأسبوعية بعنوان الخطيب قامة لن تتكرر طالب فيه بقيام مشروع وطني لتوثيق تاريخ المرحوم الدكتور أحمد الخطيب بأسلوب منهجي وعلمي ليبقى راسخاً في ذاكرة الوطن كقامة لن تتكرر.



وأضافت المعجل: من هنا كانت البداية.. وكان السؤال: ماذا سنضيف من جديد بخلاف ما هو موجود في كتابه الشامل، وجدنا أن نجمع شهادات قيلت في حقه بأقلام كويتية وعربية، ونرصد ونحفظ ما قاله أو نشره أو تحدث فيه خلال مرحلة ما بعد توقف الطليعة ثم نخصص فصلاً خاصاً يشمل كل ما نشرته الصحافة الكويتية والعربية بعد وفاته يوم 7 مارس 2022 إضافة إلى فصل أردناه أن يكون شهادة حية يتناول جوانب من حياته ومن عمر الطليعة وديوان الطليعة بعدما انتقل إلى مقره السكني بالشويخ، وعززنا ذلك بمجموعة صور التقطت في عدة مناسبات كان فيها العم والمعلم والأستاذ الدكتور أحمد الخطيب هو الحاضر الملهم.

استبقت المعجل مقدمة كتابها باستهلال تضمن كلمة لـفهد عبدالرحمن المعجل قال فيها: يستحق الدكتور أحمد الخطيب كل ما كتب وما سيكتب عنه مستقبلاً، وطنيته ودوره الرائد في ولادة الدستور والذود عن المكتسبات الديمقراطية جعلته الشخصية التي ربما اتفق عليها كل الكويتيين وبلا استثناء.



وأضاف: لقد أجمع كل من اختلف معه وكل من اتفق على ما يطرحه على دوره البارز في إرساء بنية الكويت السياسية منذ أن بدأ الراحل الشيخ عبدالله السالم في تأسيس نظام ديمقراطي يشترك فيه الشعب بالحكم ووضع دستور للكويت.

وأشار إلى إنه لايزال أهل الكويت من الجيل الماضي يستذكرون كيف كانت أوجاعهم تنتهي بواسطة إبرة الخطيب أما أوجاع الكويت السياسية فقد كان لها الدكتور أحمد الخطيب مداوياً كذلك.



الفصل الأول: محطات جمعتني بحكيم الكويت



تحدثت فيه المعجل عن الطليعة مجلة وجريدة وعن الأجواء التي التقت فيها مع الدكتور أحمد الخطيب:

في هذا المناخ المفعم بشذرات الحس الوطني والعمل النضالي ناصع البياض والرؤية، في هذا المناخ الشفاف في دوره والوطني بعطائه، والمتجرد إلا لمصلحة الكويت والعالم العربي شعوباً وتاريخاً ونضالاً ومستقبلاً وحاضراً، في هذا المناخ كانت لي فرصة لأن ألتقي بقامة الدكتور أحمد الخطيب وأن أقترب منه لألمس وعن مسافة قريبة جدا ملامح متنوعة سواء على الصعيد السياسي أو الفكري أو الاجتماعي أو الاسري.

وأشارت إلى مكانة الشباب لدى الدكتور الخطيب الشباب بالنسبة للدكتور كانوا هم الهدف وهم المستقبل لذلك كان دائماً حريصاً كل الحرص على أن يتعلم هؤلاء الشباب دروس الحياة والعمل السياسي بشكل مباشر وليس نظرياً.



الفصل الثاني: كتابات ووقفة وفاء



اشتمل الفصل الثاني على مجموعة الموضوعات والأخبار والمقالات والندوات التي نشرت في الصحف المحلية والعربية منذ السابع من مارس 2022 تاريخ الدفن ولغاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2022.



الفصل الثالث: شهادات أصحاب الكلمة



خصت المعجل الفصل الثالث بمقدمة حملت عنوان الوهج المتدفق في سيرة الدكتور أحمد الخطيب.

قالت فيها: قبل أن يترجل الفارس من على صهوة جواده، كان محط الأنظار بمواقفه الجريئة والتي حفزت عدداً من أصحاب الكلمات للدخول في نقاشات وطرح آراء تلتقي أو تختلف معه، لكنها في النهاية تشكل بيئة تخدم الرأي والرأي الآخر وهذا ما كان ينادي به قولاً والتزاما.



الفصل الرابع: مواقف وآراء (الطبيب) المنغمس في العمل الوطني



ضمنت المعجل في الفصل الرابع من كتابها أحمد الخطيب الإنسان أبرز مواقف وأراء الطبيب المنغمس في العمل الوطني وبينت في مقدمته أن الدكتور الخطيب لم ينقطع عن التواصل مع الآخرين بل كان يحرص على الإطلالة متى ما شعر بأهمية الحدث، بقي على تماس مباشر بالأحداث ولم يتوقف عن الكتابة وإبداء الرأي سواء عبر مقالات أو تصريحات أو مقابلات تلفزيونية او عبر لقاءات جرت مع القيادة السياسية.

وختمت المعجل كتابها بقسم خاص حمل أبرز الصور للدكتور أحمد الخطيب التي تم التقاطها له خلال مسيرة حياته العملية والعائلية.

