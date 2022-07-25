إطلاق النسخة الأولى من مسابقة «شاعر الرؤية»

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أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية، عن إطلاق مسابقة شاعر الرؤية في نسختها الاولى، وذلك بجوائز مليونية ومسابقة شاعر الرؤية، هو برنامج تنافسي يعنى بالشعر والفنون ويكتشف المواهب، يتم عرضه على القناة السعودية.

وقد اختار البرنامج صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن، الشخصية الرمزية له، كون الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، يعد أيقونة الإبداع والملهم لدى كل الشعراء في الخليج والوطن العربي، من هنا؛ فإن وجوده سيضفي على البرنامج الوهج المطلوب والمصداقية الأدبية المنشودة التي تفتقدها بعض البرامج السابقة وهذا بحد ذاته أمنية كل مبدع جديد يحتاج إلى من يدفعه للنجومية من أوسع أبوابها.

