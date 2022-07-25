ستراسبورغ العاصمة العالمية للكتاب لعام 2024

إضاءات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أن مدينة ستراسبورج ستصبح العاصمة العالمية للكتاب في عام 2024.

وأوضحت مديرة اليونسكو أودري أزولاي في باريس في بيان صحافي، سبب اختيارها، وهو أن المدينة الواقعة في شمال شرق فرنسا جعلت الكتاب وسيلة للتصدي لتحديات التماسك الاجتماعي وتغير المناخ.

وقالت أزولاي إن ستراسبورغ حظيت أيضا بالإشادة بتراثها الأدبي وأنشطتها المبرمجة التي تهدف إلى ربط الأدب بالتخصصات الفنية الأخرى.

يشار إلى أن عام الاحتفال سيبدأ في 23 أبريل (نيسان) 2024، في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

ومنذ عام 2001، تكرم المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، المدن التي تروج للكتب والقراءة بطريقة خاصة. وتحمل اللقب هذا العام مدينة جوادالاخارا المكسيكية، وفي عام 2023 سيحل دور مدينة أكرا، عاصمة غانا الواقعة في غرب القارة الأفريقة.

