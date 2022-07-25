عائشة الكواري مديراً لـ«الملتقى القطري للمؤلفين»

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أصدر وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني قراراً بتكليف الدكتورة عائشة جاسم الكواري، للقيام بمهام مدير الملتقى القطري للمؤلفين ومن المقرر أن يشهد الملتقى خلال الفترة المقبلة العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات الجديدة، الرامية إلى اكتشاف ورعاية المواهب، لتحقيق مزيد من الإنتاج الأدبي الرصين والعطاء الثقافي والإبداعي في الدولة،



بالإضافة إلى دعم الكُتّاب والمبدعين من خلال تبني ورعاية المبادرات التي يطرحها الكُتّاب أنفسهم، وذلك في ضوء الدعم الذي يحظى به من جانب وزارة الثقافة، والتي توفر له أوجه الدعم كافة، حيث يستفيد الملتقى من الموارد التي تخصصها الوزارة لخدمة المؤلفين، بالإضافة إلى دعمه لهم ليكونوا فاعلين في المجتمع، فضلًا عن العلاقات والشراكات التي يعمل الملتقى على تعزيزها مع مختلف المؤسسات الثقافية، ودعم حركة التأليف والإبداع في مختلف المجالات، بما يؤدي إلى تشجيع القراءة، وتوطين الكتاب، الأمر الذي يسهم بدوره في إثراء المشهد الثقافي بالدولة.





واستطاع الملتقى خلال الفترة الماضية، تقديم العديد من المبادرات والفعاليات الداعمة للمؤلفين، إلى جانب وضع استراتيجية للاهتمام بهم، إسهاما منه في النهضة الفكرية وتنشيط الحركة الثقافية بإحداث نقلة نوعية في اكتشاف الموهوبين عن طريق الجهات المعنية. وتعد النسخة الخامسة من الملتقى السنوي للمؤلفين، بتنظيم وزارة الثقافة، هى أبرز الفعاليات التي أقامها الملتقى مؤخراً، وجاءت تحت عنوان بالفكر نزدهر، وشارك في أعمالها أدباء وكتّاب وأكاديميون ومترجمون وناشرون ومثقفون، مستهدفة تبادل الخبرات في مجال التأليف والكتابة والنشر، وخلاله أوصى المشاركون بضرورة رصد ودعم الأفكار والمقترحات لتشجيع المؤلفين على المشاركة في الحراك الثقافي من خلال الجهات والمؤسسات الثقافية في الدولة، لا سيما منظمات المجتمع المدني لخلق مجتمع فعال،



إلى غير ذلك من التوصيات. ويتبع الملتقى القطري للمؤلفين وزارة الثقافة، ويستهدف دعم المؤلفين، ونشر إنتاج الأعضاء، وتشجيع ترجمة الجيد منها إلى اللغات العالمية، وتوثيق العلاقات بين المؤلفين والاتحادات العربية والعالمية للكتاب والأدباء، وتوطيد العلاقات بين المؤلفين وتنسيق جهودهم، ورعاية المواهب الأدبية وصقل قدراتها وتطويرها، وتنشيط الحركة الثقافية.

وبدأت فكرة الملتقى القطري للمؤلفين عام 2016، إلى أن صدر القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2018 باعتماد العقد الاساسي للملتقى وتحديد أهدافه بنشر إنتاج الأعضاء في الكتب والدوريات، وتشجيع ترجمة الجيد منها إلى اللغات العالمية، وتشجيع ونقل التراث العالمي إلى اللغة العربية، وتوثيق العلاقات مع المؤلفين والاتحادات العربية والكتاب والأدباء العرب والعالميين، إلى جانب توطيد العلاقات بين المؤلفين وتنسيق جهودهم والعل على رعاية المواهب الأدبية، وغيرها.

