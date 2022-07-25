العاهل الأردني: نواجه هجمات من ميليشيات متصلة بإيران

عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مقابلة نُشرت امس ان بلاده تواجه هجمات على حدودها وبصورة منتظمة من «ميليشيات لها علاقة بايران»، معبراً عن امله في «تغير في سلوك» طهران.

وتحدث العاهل الأردني في المقابلة مع صحيفة «الرأي» الأردنية الرسمية عن «عمليات تهريب المخدرات والسلاح» التي «تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء»، وعن ضرورة اقامة «منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي» لمواجهة «مصادر التهديد المشتركة».

وقال الملك عبدالله «كما سبق ان اكدت في عدة مناسبات، التدخلات الايرانية تطال دولاً عربية ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من مليشيات لها علاقة بايران». وأضاف «لذا نأمل ان نرى تغيراً في سلوك ايران، ولا بد ان يتحقق ذلك على ارض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك ايران والشعب الايراني».

وتابع العاهل الاردني قائلا «لا نريد توتراً في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع ايران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها»، مؤكداً ان «الحوار هو السبيل لحل الخلافات». ورأى الملك عبدالله ان «المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل الى التعاون والتنسيق». وشدد على ان الأردن «دوماً ينادي بمد جسور التعاون بدلاً من بناء الأسوار والحواجز وهو معني بأمن المنطقة». وأكد ان «أمن الأشقاء العرب هو جزء من امننا».

وقال العاهل الأردني ان «عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل الى دول شقيقة وأوروبية» وأكد ان «الأردن قادر على منع اي تهديد على حدوده.. وينسق مع الأشقاء في مواجهة هذا الخطر». وأضاف «بذلنا جهوداً كبيرة على مدى السنوات الماضية لتهدئة الأوضاع، لكن التحديات ما تزال موجودة، وسنستمر في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لمواجهتها وحماية امننا ومصالحنا».

وحول اقامة تحالف امني عربي طرحت فكرته قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة الى المنطقة، قال الملك عبدالله «نتحدث عن الحاجة الى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي وهذا يتطلب تشاوراً وتنسيقاً وعملاً طويلاً مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة».

وأضاف: «لو نظرنا اليوم الى مصادر التهديد التي تواجهنا جميعاً، سنجدها مشتركة، وتتطلب تعاوناً عربياً يستجيب لها، خصوصا مخاطر الارهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة». وقال «تاريخياً، الأردن كان في صدارة المشاركين في مواجهة تهديدات ارهابية وأمنية استهدفت دولاً عربية وشعوبها».

وشدّد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية الاجراءات عند حدوده مع سورية التي تمتد لأكثر من 300 كلم وأوقف وأحبط العديد من محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات.

