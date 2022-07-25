قوات الاحتلال تشن اقتحاماً دامياً على مدينة نابلس

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رام الله - الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلية شابين فلسطينيين واصابت ستة آخرين بالرصاص خلال عملية نفذتها في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة ليل السبت الأحد، حسبما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح امس.

وقالت الوزارة في بيان ان الشابين هما بشار عزيزي (25 عاما) وقد اصيب برصاصة في الصدر وعبدالرحمن سليمان (28 عاما) الذي اصيب برصاصة في الرأس. واضافت ان ستة فلسطينيين آخرين جرحوا في العملية بينهم اثنان في حالة الخطر.

من جهته، تحدث الهلال الاحمر الفلسطيني عن 19 جريحا خلال العملية العسكرية الاسرائيلية في نابلس بينهم عشرة اصيبوا بالرصاص الحي وأربعة بشظايا رصاص وخمسة اصيبوا في سقوط وحروق.

وأعلن الجيش الاسرائيلي انه ينفذ «عمليات لمكافحة الارهاب» في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 وتحدث في بيان عن «تبادل لاطلاق النار جرى بين مسلحين مشتبه بهم والقوات» الاسرائيلية خلال عملية ليلية في نابلس بشمال الضفة الغربية. وأوضح الجيش في بيانه ان عمليته في نابلس تمت الى جانب الشرطة وأنه نفذ عمليات في مواقع اخرى ايضا منها بلدة المغير ومخيم عايدة ومدينة جنين. وأضاف الجيش انه «خلال العملية، وقع تبادل لاطلاق النار بين مسلحين مشتبه بهم والقوات الاسرائيلية.

وتابع انه تم التحريض على «أعمال شغب عنيفة» خلال «نشاط العمليات». وأضاف الجيش ان «عبوات ناسفة وحجارة القيت باتجاه جنود الاحتلال»، مؤكدا انه رد بـ«وسائل لمكافحة الشغب وذخيرة حية». وأعلن ان «أربعة اشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات ارهابية اعتقلوا ليل» السبت الأحد خلال عمليات في الضفة الغربية» على حد تعبيره.

وقبل ذلك ذكرت مصادر امنية فلسطينية ان الجيش الاسرائيلي شن عملية عسكرية بحثا عن مطلوبين مسلحين في البلدة القديمة في مدينة نابلس، حيث وقعت اشتباكات مسلحة.

ودانت الرئاسة الفلسطينية العملية و«اغتيال» الشابين وحملت الجانب الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها. وقال نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئيس محمود عباس في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية «وفا» ان «استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا ليس غريبا على حكومات الاحتلال»، مؤكدا ان «المنطقة ستبقى في دوامة العنف حتى انهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل». كما دان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ العملية العسكرية الاسرائيلية معتبرا انها «جريمة».

