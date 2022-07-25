تونس تدخل «الصمت الانتخابي» لاستفتاء الدستور

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تونس - الوكالات: دخلت تونس امس مرحلة الصمت الانتخابي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد اذ يحظر خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية والمعارضين او المؤيدين للدستور القيام بالدعاية الانتخابية قبل يوم من انطلاق التصويت الذي سيجري داخل البلاد اليوم.

وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي، معتبرا الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت جريمة جزائية، ويمكن لهيئة الانتخابات احالتها على النيابة العامة. وذكر بوعسكر في وقت سابق ان الاستعدادات للاستفتاء تسير بسلاسة، وأن مكاتب الاقتراع فتحت في نحو 44 دولة امس السبت لتمكين التونسيين بالخارج من التصويت. وأعرب بوعسكر عن امله في ان تتجاوز نسب المشاركة والتصويت في الاستفتاء المعدلات المسجلة في انتخابات 2019، وأكد ان الأرقام المسجلة خلال اليوم الأول من اقتراع التونسيين في الخارج تناهز ما سُجل خلال المواعيد الانتخابية السابقة. وقال بوعسكر انّ اهم ضمانة لنزاهة الانتخابات هي ان النتائج النهائية للاستفتاء لن تعتمد الا بعد فصل القضاء في اي طعون عليها، اضافة الى مشاركة المجتمع المدني في مراقبتها. وتشكّل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة في الاستفتاء جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال اجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها يوم 25 يوليو 2021، ابرزها اقالة الحكومة وتعيين اخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، واصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية الى 17 ديسمبر المقبل.

ودع ا احزاب وقوى سياسية تونسية الى مقاطعة الاستفتاء واعتباره «مسارا غير قانوني»، كما دعت نقابة الصحفيين وحملة «مواطنون ضد الانقلاب» الى مقاطعة الاستفتاء، في حين ترك الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في البلاد- حرية القرار لأنصاره. وفي مقابل الأحزاب الرافضة او المقاطعة للاستفتاء، اعلنت بعض الأحزاب نيتها المشاركة والتصويت بـ«نعم». ووفقا لوكالة رويترز، فانه لم تكن هناك سوى مؤشرات ضئيلة على التأييد العام للاستفتاء في ظل مشاركة عدد محدود فقط من الناس في المسيرات الهادفة لدعمه.

وقد خرجت السبت مظاهرة جديدة مناهضة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس، وشارك المئات في المظاهرة التي دعت اليها «جبهة الخلاص» (تضم قوى سياسية بينها حركة النهضة التي كانت الأكثر تمثيلا في البرلمان المنحل) قبيل موعد الاستفتاء. من جهته قال رئيس مجلس النواب التونسي المنحل راشد الغنوشي ان الدستور الجديد في تونس يجعل السلطات بيد واحدة ويصادر الحريات والديمقراطية. وأضاف الغنوشي في حوار بُث على شبكة الانترنت، ان كل دعوات الحوار مع الجهات السياسية او اتحاد الشغل او غيرها من قبل (الرئيس) قيس سعيد باءت بالفشل.

