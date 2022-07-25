موجة الحر تغذي «حريقاً متفجراً» يجتاح كاليفورنيا

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عواصم - الوكالات: اندلع حريق غابات كبير يمتد بسرعة في كاليفورنيا بينما تضرب موجة من «الحر الشديد» عشرات الملايين من الأميركيين وتتوقع اجهزة الأرصاد الجوية درجات حرارة قياسية في وسط الولايات المتحدة وشمال شرقها.

واندلع حريق «أوك فاير» الذي وصفته السلطات بالـ «متفجر» في مقاطعة ماريبوسا، قرب حديقة يوسمايت الوطنية وأكواخها العملاقة. وامتد على مساحة 4800 هكتار، مدمراً عشرة عقارات وملحقاً الأضرار بخمسة اخرى، وفق تقرير صادر عن ادارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وقُطعت طرق عدة وصدرت اوامر باخلاء مناطق عدة، فيما لم تتم السيطرة على «النشاط الشديد» للحريق الذي عمل اكثر من 500 اطفائي السبت على مكافحته، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت صحيفة «لوس انجلس تايمز» عن مسؤولين تقديرهم ان محاصرته قد تستغرق اسبوعا.

وتم اجلاء اكثر من ستة آلاف شخص وفق المتحدث باسم ادارة الاطفاء في كاليفورنيا، مضيفًا ان موظفين من مختلف المجالات يتدفقون من جميع انحاء الولاية لتقديم المساعدة. وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم «حالة الطوارئ» في مقاطعة ماريبوسا بسبب «الخطر الشديد على سلامة الأرواح والممتلكات». ويسمح ذلك بالافراج عن تمويل.

وأكد عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس دانيال سوين، ان الحريق «انتشر بشكل كبير في جميع الاتجاهات تقريبًا في سياق قابلية كبيرة للاشتعال، وجفاف شديد». وأضاف على تويتر «يبدو ان سلسلة حرائق الغابات الصغيرة غير المدمرة التي شهدتها كاليفورنيا حتى الآن هذا الموسم قد انتهت».

وشهد الغرب الأميركي في السنوات الأخيرة حرائق استثنائية من حيث حجمها وشدتها مع امتداد ملحوظ جداً لموسم الحرائق، وهي ظواهر ينسبها العلماء الى تغيّر المناخ.

ونشر شهود عيان صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لزوبعة ضخمة من الدخان الكثيف المتصاعد من غابة، مثل الاعصار، وهي ظاهرة خطيرة يمكن ان تؤجج الحريق. وتعد الحرائق احد اكثر العواقب المأساوية لموجة الحر التي تشهدها الولايات المتحدة في منطقة تقع بين كاليفورنيا وأوريغون في الغرب وتمتد الى الوسط والشمال الشرقي.

