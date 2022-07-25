بايدن مصاب بسلالة «شديدة العدوى» من «كورونا»

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واشنطن - الوكالات: اعلن طبيب البيت الأبيض، ان الرئيس الأميركي جو بايدن قد يكون مصابا بسلالة شديدة العدوى سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» مشيرا الى انه يعاني من آلام في الجسم والتهاب في الحلق، منذ جاء اختباره للفيروس ايجابيا. وكشف طبيب الرئيس، كيفين اوكونور في تحديث له عن حالة بايدن ان الأعراض السابقة ومن بينها سيلان الأنف والسعال، اصبحت «أقل ازعاجا». كما قال ان العلامات الحيوية لبايدن مثل ضغط الدم ومعدل التنفس «لاتزال طبيعية تماما»، وان مستويات الأكسجين لديه «ممتازة» مع «عدم وجود ضيق في التنفس على الاطلاق». جاءت نتيجة اختبار بايدن للفيروس ايجابية صباح الخميس، ومنذ ذلك الحين وهو في عزلة بالبيت الأبيض. فيما اكد مسؤولو الادارة ان اعراض الاصابة خفيفة، لأنه تلقى اربع جرعات من اللقاح، وبدأ بتناول عقار مضاد للفيروس بعد اصابته بالعدوى.