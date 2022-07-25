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العراق: جهات حكومية وراء %90 من تلوث دجلة


بغداد - الوكالات: كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، ان جهات حكومية مسؤولة عن 90% من الملوثات في نهر دجلة. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة حاتم حميد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وقال المسؤول العراقي: «بحسب ما رصدناه فان 90% مما يرمى من الملوثات في نهر دجلة تتحمل مسؤوليته جهات حكومية». وأوضح ان صلاحيات وزارته تتمثل في تحديد نوع التجاوز ورفعه الى الجهة المعنية او الى وزارة البيئة بهدف معاقبة وتغريم الجهات المتورطة في التلوث من مختلف القطاعات. وأكد ان وزارة البيئة مطالبة كذلك بتطبيق اجراءات اخرى رادعة للحد من ملوثات نهر دجلة التي تتسبب باصابة المواطنين بالتسمم. وأشار الى ان تركيز الملوثات يزداد في النهر في حال انخفاض مناسيب المياه، لافتا الى ان الوزارة تتولى مهمة زيادة التصريف المائي بنهر دجلة لخفض نسبة تركيز التلوث.


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