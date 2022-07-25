سيول جارفة تقتل طفلتين في صنعاء

عربيات ودوليات

عدن- الوكالات: ذكرت مصادر محلية وسكان ان طفلتين على الأقل لقيتا حتفهما بالعاصمة اليمنية صنعاء جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة نتجت عن منخفض جوي تتعرض له مناطق كثيرة من اليمن حاليا. وأكد مسؤول في مديرية معين بصنعاء لوكالة «رويترز» ان السيول الجارفة تسببت في انهيار احد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء ما ادى الى وفاة طفلتين. وأكد سكان ان السيول والأمطار اثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسة التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة وهو «مشروع استراتيجي لحماية المدينة من اضرار وكوارث السيول» اسهمت الولايات المتحدة بانشائه قبل سنوات.

